Të paktën 10 palestinezë u vranë në sulmet e reja izraelite që shënjestruan pjesën veriore dhe jugore të Rripit të Gazës herët të hënën, raportuan mediat lokale.
Agjencia shtetërore e lajmeve, WAFA, raportoi se shtatë persona u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën kur avionët luftarakë izraelitë goditën një shtëpi në Khan Younis, në jug të Gazës.
Tre civilë humbën jetën në një sulm izraelit ndaj një tende që strehonte palestinezë të zhvendosur në qytetin e Gazës.
Dëshmitarë i thanë Anadolu Agency se herët të hënën, ushtria izraelite kreu një bombardim të rëndë duke shënjestruar lagjen Zeitoun në juglindje të qytetit të Gazës, duke shkatërruar disa ndërtesa banimi.
Shpërthimet u dëgjuan në mbarë qytetin, shtuan dëshmitarët.
Sipas një korrespondenti të Anadolu Agency, artileria dhe avionët luftarakë izraelitë bombarduan zonat jugore dhe lindore të qytetit të Gazës.
Sulmet izraelite erdhën disa ditë pasi kabineti i sigurisë së Izraelit miratoi planin e Netanyahut për të pushtuar plotësisht qytetin e Gazës, plan i cili ka nxitur reagime të ashpra ndërkombëtare nga qeveri dhe organizata të të drejtave të njeriut.
Izraeli po përballet me kundërshtime në rritje për luftën e tij gjenocidale në Gaza, ku ka vrarë mbi 61.400 njerëz që nga tetori 2023.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.