LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Ushtria izraelite vret 10 palestinezë në sulmet e reja në qendër të Gazës dhe në Khan Younis
Forcat izraelite bombarduan intensivisht lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës herët të hënën, sipas dëshmitarëve.
Ushtria izraelite vret 10 palestinezë në sulmet e reja në qendër të Gazës dhe në Khan Younis
Ushtria izraelite vret 10 palestinezë në sulmet e reja në qendër të Gazës dhe në Khan Younis / AA
11 Gusht 2025

Të paktën 10 palestinezë u vranë në sulmet e reja izraelite që shënjestruan pjesën veriore dhe jugore të Rripit të Gazës herët të hënën, raportuan mediat lokale.

Agjencia shtetërore e lajmeve, WAFA, raportoi se shtatë persona u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën kur avionët luftarakë izraelitë goditën një shtëpi në Khan Younis, në jug të Gazës.

Tre civilë humbën jetën në një sulm izraelit ndaj një tende që strehonte palestinezë të zhvendosur në qytetin e Gazës.

Dëshmitarë i thanë Anadolu Agency se herët të hënën, ushtria izraelite kreu një bombardim të rëndë duke shënjestruar lagjen Zeitoun në juglindje të qytetit të Gazës, duke shkatërruar disa ndërtesa banimi.

Shpërthimet u dëgjuan në mbarë qytetin, shtuan dëshmitarët.

Të sugjeruara

Sipas një korrespondenti të Anadolu Agency, artileria dhe avionët luftarakë izraelitë bombarduan zonat jugore dhe lindore të qytetit të Gazës.

Sulmet izraelite erdhën disa ditë pasi kabineti i sigurisë së Izraelit miratoi planin e Netanyahut për të pushtuar plotësisht qytetin e Gazës, plan i cili ka nxitur reagime të ashpra ndërkombëtare nga qeveri dhe organizata të të drejtave të njeriut.

Izraeli po përballet me kundërshtime në rritje për luftën e tij gjenocidale në Gaza, ku ka vrarë mbi 61.400 njerëz që nga tetori 2023.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us