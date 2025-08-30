RAJONI
Millatoviq në Finlandë: Kërcënimet hibride nuk njohin kufij
Presidenti i Malit të Zi vizitoi Qendrën Evropiane të Ekselencës për përballimin e kërcënimeve hibride (Hybrid CoE), ku Mali i Zi është anëtar që nga viti 2019.
30 Gusht 2025

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Millatoviq, gjatë një vizite pune në Finlandë vizitoi Qendrën Evropiane të Ekselencës për përballimin e kërcënimeve hibride (Hybrid CoE), ku Mali i Zi është anëtar që nga viti 2019, së bashku me 35 shtete të tjera anëtare të BE-së dhe NATO-s.

Gjatë bisedimeve me udhëheqësinë e Qendrës, Millatoviq u njoftua me aktivitetet dhe projektet që Hybrid CoE zhvillon për të forcuar rezistencën e shteteve anëtare të BE-së dhe NATO-s ndaj kërcënimeve hibride – nga sulmet kibernetike, dezinformatat dhe presionet ndaj institucioneve demokratike, deri te sfidat e reja të sigurisë në mjedisin global.

Ai theksoi se Mali i Zi, përmes pjesëmarrjes aktive në punën e Qendrës, zhvillon kapacitetet e tij kombëtare, por ekziston hapësirë për përmirësim të mëtejshëm të bashkëpunimit. Ai theksoi se ekspertiza e Hybrid CoE mund të ketë rëndësi të veçantë edhe për Qendrën Rajonale për Kapacitete Kibernetike të Ballkanit Perëndimor (WB3C) me seli në Podgoricë, dhe në këtë kontekst u diskutuan modele konkrete për bashkëpunim në të ardhmen.

Vizita u organizua në kuadër të përpjekjeve të Millatoviqit për të hapur temën e rezistencës ndaj kërcënimeve hibride brenda Këshillit të Mbrojtjes dhe Sigurisë, me qëllim përmirësimin e përgjigjes sistematike. Ai veçoi se Mali i Zi tashmë ka qenë objekt i një sulmi serioz kibernetik në vitin 2022, ndërsa zyrtarët e lartë vazhdimisht janë të ekspozuar ndaj formave të ndryshme të kërcënimeve hibride.

Pikërisht këto përvoja, siç theksoi ai, konfirmojnë rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të njohurive me partnerët ndërkombëtarë për të rritur rezistencën.

“Kërcënimet hibride nuk njohin kufij. Prandaj, bashkëpunimi, shkëmbimi i përvojave dhe përgjigjja e përbashkët janë mënyra e vetme për të na mbrojtur dhe për ta bërë shoqërinë tonë më rezistente”, u shpreh Millatoviq gjatë vizitës në Hybrid CoE.


