Aktivistët e huaj të ndaluar në një anije me ndihma për Gazën po vazhdojnë grevën e urisë për ditën e pestë, në shenjë proteste kundër arrestimit nga autoritetet izraelite, thanë organizatorët.
Anija “Handala”, e cila transportonte ushqim për fëmijë, ushqime të tjera dhe barna, u kap nga ushtarët izraelitë pranë brigjeve të Gazës më 26 korrik, me 21 civilë të paarmatosur në bord, përfshirë deputetë, punonjës shëndetësorë dhe vullnetarë.
Koalicioni “Flotilja e Lirisë” bëri të ditur se shtetasi amerikan Christian Smalls dhe tuniziani Hatem Aouini janë ende në paraburgim izraelit në burgun Givon në Ramla, në Izraelin qendror.
Pesë aktivistë të tjerë janë transferuar në aeroport herët të enjten për deportim të menjëhershëm, thuhet më tej.
Të gjithë aktivistët e tjerë janë deportuar tashmë drejt vendeve të tyre të origjinës.
Anija me ndihma ishte nisur nga Italia në përpjekje për të thyer bllokadën shumëmujore izraelite, e cila ka lënë 2,4 milionë banorët e Gazës në prag të urisë.
Gjatë muajve të fundit, Izraeli ka ndaluar disa anije ndihmash që po përpiqeshin të arrinin Gazën në ujërat ndërkombëtare.
Në qershor, forcat izraelite kapën anijen “Madleen”, duke ndaluar 12 aktivistë ndërkombëtarë, përfshirë aktivisten suedeze Greta Thunberg dhe deputeten franceze të Parlamentit Evropian, Rima Hassan. Një muaj më herët, anija “MV Conscience” u sulmua nga dronët pranë Maltës.
Izraeli ka vendosur një bllokadë mbi Gazën për 18 vjet, dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha pikat kufitare, duke bllokuar hyrjen e karvanëve me ndihma dhe duke injoruar thirrjet ndërkombëtare për rihapjen e tyre.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, të paktën 154 persona kanë vdekur nga uria që nga tetori 2023, përfshirë 89 fëmijë.
Ushtria izraelite, duke injoruar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ka kryer sulme brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë mbi 60.000 palestinezë.
Bombardimet e pamëshirshme e kanë shkatërruar tërësisht enklavën dhe kanë shkaktuar mungesë të thellë ushqimi.
Në nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.