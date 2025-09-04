BOTA
Afganistan, mbi 1.800 viktima nga tërmeti i fuqishëm, vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit
Zyrtarët thonë se numri i të vdekurve mund të rritet më tej, pasi shumë njerëz janë ende të bllokuar nën rrënoja.
4 Shtator 2025

Pas tërmetit të fuqishëm në Afganistanin lindor i cili mori jetën e 1.800 njerëzve autoritetet vazhdojnë operacionet e kërkim-shpëtimit.

Zëdhënësi i forcave lokale të sigurisë në provincën Kunar, Rahimullah Hamzala për Agjencinë zyrtare të Lajmeve Bakhtar tha se numri i të vdekurve dhe të plagosurve është rritur në mbi 5.000 dhe 1.825 vdekje të konfirmuara në zonën Mazar Darah të provincës.

"Me shumë njerëz ende të bllokuar nën rrënoja, numri i të vdekurve mund të rritet më tej ndërsa vazhdojnë operacionet e kërkimit për të mbijetuarit", tha ai.

Autoritetet në Kabul kanë frikë se numri i të vdekurve mund të rritet kur autoritetet të ndajnë të dhëna nga provincat Nangarhar, Laghman dhe Panjshir, të cilat u goditën gjithashtu.

Të paktën 12 vdekje janë raportuar tashmë në Nangarhar.

Agjencitë humanitare paralajmërojnë se shkalla e shkatërrimit kërkon mbështetje urgjente ndërkombëtare për të parandaluar një krizë të përkeqësuar.

Turqia këtë javë dërgoi 25 tonë ndihma në vend, përfshirë materiale strehimi, pako higjienike dhe kuti ushqimore shumë të nevojshme. Fqinjët Pakistani, Irani, Kina dhe India si dhe vendet perëndimore, janë zotuar të dërgojnë ndihma.

Studimi Gjeologjik i ShBA-së regjistroi tërmetin në orën 23:47 sipas kohës lokale, 27 kilometra në lindje-verilindje të Jalalabadit në një thellësi prej 8 kilometrash të dielën në mbrëmje, kur shumica e banorëve ishin në gjumë.

Ky është tërmeti i tretë më i fuqishëm që ka goditur vendin e shkatërruar nga lufta.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
