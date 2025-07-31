Është rritur në 60.239 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit në lidhje me viktimat dhe të plagosurit në sulmet që Izraeli vazhdon në Rripin e Gazës.
Në deklaratën e ministrisë thuhet se në 24 orët e fundit në spitalet në Gaza janë sjellë 101 të vrarë dhe 625 të tjerë të plagosur. Të paktën 9.071 palestinezë janë vrarë dhe 34.853 të tjerë janë plagosur në sulmet që ushtria izraelite ka kryer që nga 18 marsi e deri më tani, duke shkelur armëpushimin e arritur më 19 janar.
Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 60.239, ndërsa numri i të plagosurve në 146.894. Thuhet se në Rripin e Gazës nën rrënoja ende ka mijëra të vrarë.
Është rritur në 1.320 numri i personave të vrarë dhe në 8.818 numri i të plagosurve si pasojë e sulmeve sistematike që shënjestrojnë palestinezët në zonat e shpërndarjes të krijuara që nga 27 maji nën maskën e ndihmës humanitare nga "Fondacioni Humanitar i Ndihmës për Gazën" i udhëhequr nga Izraeli dhe ShBA-ja.
Gjatë 24 orëve të fundit, 7 palestinezë të tjerë kanë vdekur nga uria në Rripin e Gazës ku Izraeli imponon urinë, duke e çuar numrin e të vdekurve në 154, prej të cilëve 89 janë fëmijë.