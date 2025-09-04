Rusia tha të enjten se garancitë e sigurisë të kërkuara nga Kievi si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë janë “të rrezikshme” për kontinentin evropian.
Në vërejtjet gjatë një informimi në margjinat e Forumit të 10-të Ekonomik Lindor në qytetin e Vlladivostokut në Lindjen e Largët të Rusisë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova riafirmoi qëndrimin e Moskës mbi kërkesat e Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy si “të papranueshme”, duke pretenduar se ato synojnë ruajtjen e vendit të shkatërruar nga lufta si një “trampolinë” për “provokime”.
“Ato nuk janë garanci për sigurinë e Ukrainës; ato janë garanci për rrezikun për kontinentin evropian”, tha Zakharova.
Lidhur me vendosjen e trupave të huaja në Ukrainë si një garanci sigurie, ajo përsëriti refuzimin e Moskës për të diskutuar çështjen dhe argumentoi se kjo “minon të gjithë sigurinë, në çdo formë apo format”.
Ajo tha se Rusia gjithashtu mori në konsideratë vërejtjet e Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë fundjavës mbi hartimin e "planeve mjaft të sakta" nga Evropa për vendosjen e trupave të huaja si pjesë e garancive të sigurisë në Ukrainën e pasluftës, duke deklaruar se BE-ja "duhet të ketë një tregues në formën e qëndrimit të Rusisë" herën tjetër që blloku diskuton temën.
Zëdhënësja u ndal më tej te miratimi i ShBA-së për të shitur mbi 3.000 raketa ERAM në Kiev, duke argumentuar se kjo ishte në kundërshtim me dëshirën e deklaruar të Uashingtonit për ta zgjidhur luftën e vazhdueshme Rusi-Ukrainë me mjete diplomatike.
Zakharova vazhdoi duke thënë se Rusia po monitoron nga afër stërvitjet ushtarake Namejs 2025 që mbahen në Letoni nga 2 shtatori deri më 8 tetor, së bashku me stërvitje të tjera të NATO-s.
"Këto thashetheme të fundit rreth Ursula von der Leyen dhe uljes së aeroplanit të saj duke përdorur harta letre japin një ndjenjë dëshpërimi", shtoi Zakharova, duke iu referuar njoftimit të komisionit të BE-së të hënën për një bllokim të dyshuar rus të GPS-it të aeroplanit të saj gjatë uljes në Bullgari një ditë më parë. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, në një deklaratë për Financial Times të njëjtën ditë, mohoi përfshirjen e Moskës në dështimin e sistemeve të navigimit GPS në aeroplanin që mbante von der Leyen.
Gazeta britanike raportoi më parë se pilotët e aeroplanit u detyruan të uleshin në Bullgari duke përdorur harta letre.