Gjykata e Apelit lejon Trump të përfundojë mbrojtjet nga deportimi për 63.000 imigrantë
Sipas raportimeve, vendimi u mor pavarësisht vendimit të gjykatës më të ulët që tha se veprimi i qeverisë ishte i motivuar nga racizmi.
Gjykata e Apelit lejon Trump të përfundojë mbrojtjet nga deportimi për 63.000 imigrantë / AA
21 Gusht 2025

Një gjykatë federale e ShBA-së në apel të mërkurën lejoj administratën Trump të përfundojë mbrojtjet nga deportimi dhe të heqë lejet e punës për mbi 63.000 imigrantë nga Nikaragua, Hondurasi dhe Nepali.

Me një vendim njëzëri, një panel me tre gjyqtarë nga Gjykata e Apelit të Qarkut të 9-të miratoi kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për një urdhër urgjent që i lejon qeverisë të vazhdojë me përfundimin e Statusit të Mbrojtjes përkohshme (TPS) për qytetarët e tre shteteve, ndërkohë që procesi gjyqësor vazhdon, sipas raportimeve të Politico.

Vendimi i ri anullon mendimin e gjyqtarës së Distriktit të ShBA-së, Trina Thompson, muajin e kaluar, e cila kishte thënë se udhëzimi i administratës për përfundimin e TPS ishte i motivuar nga racizmi.

Paneli i apelimit, i përbërë nga Gjyqtarja Consuelo Callahan, e emëruar nga Presidenti George W. Bush; Gjyqtari Eric Miller, i emëruar nga Presidenti Donald Trump; dhe Gjyqtari Michael Hawkins, i emëruar nga Presidenti Bill Clinton, lëshoi një urdhër të shkurtër prej dy faqeve pa dhënë arsye të detajuara.

Sipas afatit të qeverisë, statusi TPS për qytetarët e Nepalit ka skaduar më 5 gusht, ndërsa mbrojtjet për hondurasianët dhe nikaraguaianët pritet të përfundojnë më 8 shtator, përveçse ndodhin veprime gjyqësore të tjera, raporton Politico.

Megjithatë, jo të gjithë 63.000 imigrantët që preken nga vendimi i mërkurës përballen me heqjen e menjëhershme, pasi disa prej tyre kanë raste për azil apo bllokim të deportimit që mund t'u lejojnë të qëndrojnë në ShBA.

Gjykata e 9-të refuzoi një kërkesë të veçantë të qeverisë për të ndaluar procedurat në gjykatën e Thompson, pavarësisht sinjaleve që administrata mund të kërkojë ta heqë atë nga rasti, i cili vazhdon edhe pasi gjykata e apelimit hodhi poshtë udhëzimin e saj.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
