"Nuk është planifikuar asnjë takim. Putin është gati të takohet me Zelenskyyn kur agjenda të jetë gati për një samit. Dhe kjo agjendë nuk është aspak gati”, tha Llavrov.
12 orë më parë

Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Llavrov, ka deklaruar se nuk është planifikuar asnjë takim midis presidentit Vlladimir Putin dhe homologut të tij ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, duke kundërshtuar sugjerimet e fundit të Shtëpisë së Bardhë se bisedimet e drejtpërdrejta mund të zhvillohen së shpejti.

"Nuk është planifikuar asnjë takim. Putin është gati të takohet me Zelenskyyn kur agjenda të jetë gati për një samit. Dhe kjo agjendë nuk është aspak gati”, tha Llavrov në një intervistë për NBC.

"Presidenti Trump sugjeroi, pas Anchorages, disa pika që i ndajmë dhe për disa prej tyre ramë dakord për të treguar pak fleksibilitet", shtoi ai.

Llavrov akuzoi Kievin se po refuzon kompromise të mundshme, duke përfshirë neutralitetin në anëtarësimin në NATO, diskutimet territoriale dhe të drejtat gjuhësore për rusisht folësit.

Sot, presidenti i ShBA-së, Donald Trump, shprehu optimizëm të kujdesshëm se të dy palët përfundimisht mund të bashkohen.

“Do të shohim nëse Putini dhe Zelenskyy do të punojnë së bashku”, u tha Trump gazetarëve gjatë një vizite në muzeun e Shtëpisë së Popullit në Yashington.

“Kjo është pak si vaji dhe uthulla. Ata nuk shkojnë shumë mirë me njëri-tjetrin, për arsye të qarta, por do ta shohim”, shtoi ai.

Trump tha se preferon të mos marrë pjesë personalisht në takim, por theksoi urgjencën për t'i dhënë fund konfliktit, duke përmendur viktima të shumta.

Së fundmi, Trump ka bërë përpjekje të fuqishme për ta zgjidhur konfliktin në Ukrainë. Ai zhvilloi disa raunde bisedimesh me të dyja palët, përfshirë një samit me Putinin në Alaskë më 15 gusht, si dhe njoftoi përgatitjet për një takim midis presidentëve Zelenskyy dhe Putin.


