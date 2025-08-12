POLITIKË
2 minuta leximi
Siria, Jordania dhe ShBA-ja formojnë grup të përbashkët pune për sigurimin e armëpushimit në Suwayda
Kjo nismë vjen pas një takimi trilateral të mbajtur në Jordani për të diskutuar situatën në Siri dhe përpjekjet për mbështetjen e rindërtimit.
Siria, Jordania dhe ShBA-ja formojnë grup të përbashkët pune për sigurimin e armëpushimit në Suwayda
Siria, Jordania dhe ShBA-ja formojnë grup të përbashkët pune për armëpushimin në Suwayda / TRT Balkan
15 orë më parë

Jordania, Siria dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord të martën për të formuar një grup të përbashkët pune që do të mbështesë armëpushimin në rajonin e Suwayda, njoftoi Ministria e Jashtme e Jordanisë të martën.

Ky njoftim vjen pas një takimi trilateral në Aman mes ministrit të Jashtëm jordanez, Ayman Safadi, homologut të tij sirian, Asaad al-Shaibani, dhe emisarit amerikan për Damaskun, Thomas Barrack.

Pjesëmarrësit konfirmuan se Suwayda dhe komunitetet e saj janë pjesë integrale e Sirisë, që meritojnë mbrojtje dhe të drejta të plota civile dhe politike në procesin e rindërtimit të vendit.

Si Amani ashtu edhe Uashingtoni mirëpritën hapat e qeverisë siriane për të kryer hetime të gjera mbi shkeljet në Suwayda dhe për të mbajtur përgjegjës ata që i kanë kryer, përfshirë edhe bashkëpunimin me agjencitë e OKB-së.

Ata gjithashtu vlerësuan përpjekjet siriane për të zgjeruar ndihmën humanitare në të gjithë rajonin, për të rikthyer shërbimet thelbësore që u ndërprenë nga konflikti, rehabilituar zonat e prekura, mbështetur kontributet ndërkombëtare për kthimin e banorëve të zhvendosur dhe nisur iniciativa lokale për pajtim që të promovojnë paqen shoqërore, thuhet në deklaratë.

Të sugjeruara

Safadi dhe Barrack riafirmuan solidaritetin e vendeve të tyre me sigurinë, stabilitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë, duke bërë thirrje për komunitetin ndërkombëtar që të mbështesë rindërtimin e Sirisë mbi baza që respektojnë unitetin dhe të drejtat e të gjithë sirianëve.

Pas takimit, të gjitha palët ranë dakord të mbajnë një seancë tjetër në javët në vijim për të vazhduar diskutimet dhe për të vepruar mbi kërkesën e Sirisë për krijimin e një grupi pune tripalësh për të ndihmuar në konsolidimin e armëpushimit në Suwayda dhe zgjidhjen e krizës atje, thuhet në deklaratë.

Takimi i së martës ishte i dyti brenda pak më shumë se një muaji, pas një seance fillestare të mbajtur nga Jordania më 19 korrik.

Suwayda ka zbatuar një armëpushim që nga 19 korriku, pas një jave përleshjesh të armatosura mes grupeve druze dhe fisëve beduinë dhe sulmeve ushtarake izraelite.

Administrata tranzitore siriane, e formuar pas arratisjes së Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, po punon për të rikthyer stabilitetin në të gjithë vendin pas afro 25 vjetësh sundimi autoritar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us