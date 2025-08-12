Jordania, Siria dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord të martën për të formuar një grup të përbashkët pune që do të mbështesë armëpushimin në rajonin e Suwayda, njoftoi Ministria e Jashtme e Jordanisë të martën.
Ky njoftim vjen pas një takimi trilateral në Aman mes ministrit të Jashtëm jordanez, Ayman Safadi, homologut të tij sirian, Asaad al-Shaibani, dhe emisarit amerikan për Damaskun, Thomas Barrack.
Pjesëmarrësit konfirmuan se Suwayda dhe komunitetet e saj janë pjesë integrale e Sirisë, që meritojnë mbrojtje dhe të drejta të plota civile dhe politike në procesin e rindërtimit të vendit.
Si Amani ashtu edhe Uashingtoni mirëpritën hapat e qeverisë siriane për të kryer hetime të gjera mbi shkeljet në Suwayda dhe për të mbajtur përgjegjës ata që i kanë kryer, përfshirë edhe bashkëpunimin me agjencitë e OKB-së.
Ata gjithashtu vlerësuan përpjekjet siriane për të zgjeruar ndihmën humanitare në të gjithë rajonin, për të rikthyer shërbimet thelbësore që u ndërprenë nga konflikti, rehabilituar zonat e prekura, mbështetur kontributet ndërkombëtare për kthimin e banorëve të zhvendosur dhe nisur iniciativa lokale për pajtim që të promovojnë paqen shoqërore, thuhet në deklaratë.
Safadi dhe Barrack riafirmuan solidaritetin e vendeve të tyre me sigurinë, stabilitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë, duke bërë thirrje për komunitetin ndërkombëtar që të mbështesë rindërtimin e Sirisë mbi baza që respektojnë unitetin dhe të drejtat e të gjithë sirianëve.
Pas takimit, të gjitha palët ranë dakord të mbajnë një seancë tjetër në javët në vijim për të vazhduar diskutimet dhe për të vepruar mbi kërkesën e Sirisë për krijimin e një grupi pune tripalësh për të ndihmuar në konsolidimin e armëpushimit në Suwayda dhe zgjidhjen e krizës atje, thuhet në deklaratë.
Takimi i së martës ishte i dyti brenda pak më shumë se një muaji, pas një seance fillestare të mbajtur nga Jordania më 19 korrik.
Suwayda ka zbatuar një armëpushim që nga 19 korriku, pas një jave përleshjesh të armatosura mes grupeve druze dhe fisëve beduinë dhe sulmeve ushtarake izraelite.
Administrata tranzitore siriane, e formuar pas arratisjes së Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, po punon për të rikthyer stabilitetin në të gjithë vendin pas afro 25 vjetësh sundimi autoritar.