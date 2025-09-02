Numri i turistëve të lundrimeve që vizitojnë Türkiyen pritet të kalojë 2 milionë deri në fund të vitit 2025, duke mundur të barazojë ose tejkalojë rekordin prej 2.2 milionësh të vitit 2013, tha për Anadolu kryetari i Shoqatës së Agjencive Turistike të Türkiyes (TURSAB), Firuz Baglikaya.
Baglikaya theksoi se rritja e vazhdueshme e turizmit të lundrimeve në Türkiye varet nga faktorë të ndryshëm, që nga infrastruktura deri te siguria rajonale. Ai nënvizoi se Türkiye ka potencial të madh për këtë sektor, sidomos falë vendndodhjes së saj gjeografike strategjike.
Duke iu referuar të dhënave të Ministrisë së Transportit të Türkiyes, Baglikaya tha se rreth 675 anije turistike sollën mbi një milion pasagjerë mes janarit dhe korrikut, duke shënuar një rritje vjetore prej 19%.
Ai vuri në dukje se sektori i lundrimeve është rimëkëmbur me shpejtësi në mbarë botën pas pandemisë COVID-19, ndërsa numri i turistëve globalë të këtij sektori ka arritur në 35 milionë, nga 30 milionë që ishte para pandemisë.
“Türkiye gjithashtu po përfiton nga kjo rimëkëmbje, si një vend që ndodhet në kryqëzimin e rrugëve të Mesdheut Lindor, Egjeut dhe Detit të Zi,” tha ai.
Ai theksoi rëndësinë e porteve kryesore si Kuşadası, Izmiri dhe Bodrumi, të cilat janë përfshirë në itineraret e linjave që udhëtojnë drejt destinacioneve në Egje dhe Mesdhe. Kjo, sipas tij, jo vetëm që ka gjallëruar turizmin në këto qytete, por gjithashtu ka forcuar pozitën strategjike të Turqisë në turizmin global të lundrimeve.
Ai shtoi se përzgjedhja e Istanbulit si port kryesor nisjeje nga kompanitë globale të lundrimeve e ka kthyer pozitën e Türkiyes nga një vend ndalesë në një qendër qendrore për itineraret e anijeve turistike.
“Galataporti i Istanbulit ka dhënë një kontribut të madh në këtë zhvillim, pasi përdorimi i tij nënkupton që turnet me anije që nisen nga Istanbulit i japin turistëve mundësinë të shijojnë së pari qytetin, duke sjellë përfitime për ekonominë në një gamë të gjerë sektorësh,” tha ai.
Baglikaya vuri në dukje gjithashtu se turistët e lundrimeve zakonisht kanë potencial të lartë shpenzimesh dhe shpesh marrin pjesë edhe në lloje të tjera turizmi, si ai MICE (takime, stimuj, konferenca dhe ekspozita) apo turizmi shëndetësor.
“Është e rëndësishme të analizohen zhvillimet dhe dinamika e re e turizmit të lundrimeve dhe të zhvillohen strategji e plane veprimi,” tha Baglikaya.
“Demografia e ndryshuar e turistëve të lundrimeve duhet gjithashtu të kuptohet dhe produktet të zhvillohen duke i pasur ata në mendje,” shtoi ai.
Isin Hekimoglu, menaxhere e MSC Cruises për Türkiyen, tha për Anadolu se turizmi i lundrimeve në Türkiye ka hyrë në një trend të fortë rritës vitet e fundit, pasi portet e Istanbulit, Kuşadasit dhe Izmirit janë bërë të domosdoshme si për linjat rajonale, ashtu edhe për ato globale.
“Trashëgimia e veçantë kulturore, bukuritë natyrore dhe vendndodhja strategjike e Türkiyes luajnë një rol kyç në këtë interes në rritje,” tha ajo, duke theksuar se Türkiye është vendosur në qendër të itinerareve të Mesdheut Lindor.
“Me udhëtime të pandërprera gjatë gjithë vitit nga Türkiye, ne mirëpresim mysafirë ndërkombëtarë në vend, duke u ofruar gjithashtu mysafirëve vendas privilegjin të nisin udhëtimin e tyre nga vendi i tyre,” tha ajo, duke shtuar: “Ne synojmë të presim më shumë mysafirë duke rritur nisjet nga Türkiye, ndërsa ofrojmë një përvojë të shkëlqyer për 35,000 mysafirë vendas gjatë tre viteve të ardhshme.”