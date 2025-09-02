TÜRKİYE
2 minuta leximi
Türkiye mirëpret vendimin e OSBE-së për shpërbërjen e Grupit të Minskut
Ministria e Jashtme turke e cilëson këtë hap si një moment kyç në procesin e paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit.
Ministria e Jashtme turke e cilëson këtë hap si një moment kyç në procesin e paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. / AA
2 Shtator 2025

Türkiye e ka përshëndetur vendimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) për shpërbërjen e Grupit të Minskut, një strukturë e themeluar më shumë se tre dekada më parë për të ndërmjetësuar konfliktin midis Armenisë dhe Azerbajxhanit për rajonin e Karabakut.

“E mirëpresim vendimin e marrë nga Këshilli Ministror i OSBE-së më 1 shtator 2025 për shpërbërjen e Grupit të Minskut dhe strukturave të tij të lidhura”, thuhet në një komunikatë të Ministrisë së Jashtme të Türkiyes të martën.

“Ky vendim historik, i bërë i mundur përmes përpjekjeve të përbashkëta të dy vendeve, përbën një nga momentet më të rëndësishme në procesin e paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë,” shtohet më tej në deklaratë.

Grupi i Minskut u krijua në vitin 1992 për të lehtësuar një zgjidhje paqësore të konfliktit të Karabakut dhe kishte si bashkëkryesues Rusinë, ShBA-në dhe Francën, por nuk arriti të siguronte një marrëveshje të qëndrueshme. Azerbajxhani prej kohësh kishte kërkuar shpërbërjen e grupit, duke e bërë këtë si parakusht për përparimin drejt një marrëveshjeje paqeje me Armeninë.

Vendimi për shpërbërjen e grupit pasoi një samit të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë më 8 gusht, i organizuar nga presidenti amerikan Donald Trump, gjatë të cilit presidenti azerbajxhanas Ilham Aliyev dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan zhvilluan bisedime. Më pas, ministrat e jashtëm të të dy vendeve paraqitën një kërkesë të përbashkët në OSBE për shpërbërjen e grupit.

Türkiye e ka mbështetur vazhdimisht Azerbajxhanin në këtë konflikt dhe e ka cilësuar shpërbërjen si një hap drejt krijimit të paqes së qëndrueshme në Kaukazin e Jugut.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
