Një aksident helikopteri në një fushë në Ishullin Wight të Mbretërisë së Bashkuar të hënën në mëngjes la tre persona të vdekur, konfirmuan policia lokale, sipas raporteve të mediave.
Policia e Hampshire dhe Isle of Wight konfirmoi se tre nga katër personat që ndodheshin në bord humbën jetën pas rrëzimit, raportoi Sky News.
Policia gjithashtu konfirmoi se ishte thirrur në orën 09:24 të mëngjesit (08:24 GMT) pas njoftimeve se helikopteri ishte rrëzuar pranë rrugës A3020 Shanklin, sipas BBC News.
Shërbimi i Ambulancës Ajrore të Hampshire dhe Isle of Wight tha se një person u trajtua në vendngjarje dhe më pas u transportua me helikopter në qendrën e traumës së rëndë në Spitalin Universitar Southampton, ku raportohet se është në gjendje serioze.
Operatori i helikopterit i tha Sky News se fluturimi ishte pjesë e një seance trajnimi me katër persona në bord, përfshirë pilotin.
“Rruga është e mbyllur për shkak të numrit të madh të automjeteve të shërbimeve emergjente në vendngjarje, ndaj ju lutemi shmangni zonën për momentin”, tha një zëdhënës i policisë.
Dëshmitarët okularë përshkruan se si helikopteri po rrotullohej në ajër përpara se të binte në tokë.
Policia, zjarrfikësit dhe ekipet e ambulancës vazhdojnë të jenë në vendngjarje ndërsa hetimet për shkaqet e aksidentit janë ende në zhvillim.