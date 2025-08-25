BOTA
Festivali më i madh detar në botë tërheq miliona njerëz në Amsterdam
Që nga fillimi i tij në vitin 1975, "SAIL Amsterdam" është rritur në një nga festivalet më ikonike kulturore dhe detare të Holandës, që mbahet një herë në pesë vjet.
25 Gusht 2025

"SAIL Amsterdam 2025", eventi më i madh detar në botë, përfundoi në kryeqytetin holandez të dielën, më 24 gusht, pasi tërhoqi 2,5 milionë vizitorë gjatë pesë ditëve.

Mijëra anije historike dhe moderne u mblodhën në portin e Amsterdamit, duke tërhequr spektatorë vendas dhe ndërkombëtarë.

Finalja e madhe, e njohur si Parada SAIL-Out, priti anije të të gjitha madhësive të largoheshin nga rrugët ujore të qytetit në një spektakël shumëngjyrësh.

Organizatorët thanë se eventi u zhvillua pa probleme pavarësisht turmave të mëdha, duke thënë se "me kaq shumë anije në ujë, gjërat shkuan çuditërisht mirë".

Që nga fillimi i tij në vitin 1975, "SAIL Amsterdam" është rritur në një nga festivalet më ikonike kulturore dhe detare të Holandës, që mbahet një herë në pesë vjet.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
