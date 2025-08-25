"SAIL Amsterdam 2025", eventi më i madh detar në botë, përfundoi në kryeqytetin holandez të dielën, më 24 gusht, pasi tërhoqi 2,5 milionë vizitorë gjatë pesë ditëve.
Mijëra anije historike dhe moderne u mblodhën në portin e Amsterdamit, duke tërhequr spektatorë vendas dhe ndërkombëtarë.
Finalja e madhe, e njohur si Parada SAIL-Out, priti anije të të gjitha madhësive të largoheshin nga rrugët ujore të qytetit në një spektakël shumëngjyrësh.
Organizatorët thanë se eventi u zhvillua pa probleme pavarësisht turmave të mëdha, duke thënë se "me kaq shumë anije në ujë, gjërat shkuan çuditërisht mirë".
Që nga fillimi i tij në vitin 1975, "SAIL Amsterdam" është rritur në një nga festivalet më ikonike kulturore dhe detare të Holandës, që mbahet një herë në pesë vjet.