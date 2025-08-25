Forcat amerikane zbuluan dhe ndoqën një avion rus zbulues IL-20 COOT që vepronte në Zonën e Identifikimit të Mbrojtjes Ajrore (ADIZ) mbi Alaskë, gjë që shkaktoi reagimin e tyre.
Komanda e Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut (NORAD) dislokoi një avion zbulues E-3, dy avionë luftarakë F-16 dhe dy avionë cisternë KC-135 për të “ndaluar dhe identifikuar vizualisht” avionin rus, tha komanda të dielën në mbrëmje.
“Avioni ushtarak rus qëndroi në hapësirën ajrore ndërkombëtare dhe nuk hyri në hapësirën ajrore sovrane të ShBA-së ose Kanadasë”, u theksua në komunikatë.
Komanda nënvizoi se ngjarje të tilla ndodhin rregullisht dhe nuk konsiderohen kërcënuese.
ADIZ-i i Alaskës përfaqëson një hapësirë ajrore ndërkombëtare jashtë territorit sovran të ShBA-së dhe Kanadasë, ku avionët duhet të identifikohen për qëllime sigurie kombëtare.
Ky është i fundit në një varg incidentesh të ngjashme, pasi NORAD-i disa ditë më parë reagoi ndaj një tjetër avioni IL-20 COOT dhe gjithashtu kishte ndjekur një avion ushtarak rus në korrik.
Zona e identifikimit të mbrojtjes ajrore fillon aty ku përfundon hapësira ajrore sovrane, duke krijuar një zonë tampon në hapësirën ajrore ndërkombëtare që kërkon identifikimin e avionëve për arsye sigurie.