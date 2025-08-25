Irani dhe tri fuqitë evropiane do të vazhdojnë bisedimet për programin bërthamor të Iranit të martën në Gjenevë, duke u fokusuar në programin bërthamor të Teheranit dhe heqjen e sanksioneve, njoftoi të hënën agjencia iraniane e lajmeve,Tasnim.
Duke cituar një burim të afërt me autoritetet, Tasnim raportoi se bisedimet do të mblidhnin Iranin dhe EU3 - Britaninë e Madhe, Francën dhe Gjermaninë. Delegacionin iranian do ta udhëheqë zëvendësministri i Jashtëm, Majid Takht Ravanchi.
Të premten, ministri iranian i Jashtëm Abbas Araghchi pati një bisedë telefonike me homologët e tij nga tre vendet evropiane dhe shefen e politikës së jashtme të BE-së.
Araghchi i paralajmëroi ata se çdo përpjekje për aktivizimin e mekanizmit të rikthimit të sanksioneve, sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, do të ishte "juridikisht e pabazë, moralisht e pashembullt dhe do të kishte pasoja të rënda", sipas agjencisë.
Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania ishin nënshkrues të Planit të Përbashkët të Veprimit (JCPOA) të vitit 2015, së bashku me ShBA-në, Kinën dhe Rusinë.
Marrëveshja kufizoi pasurimin e uranit nga Irani në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Megjithatë, Presidenti amerikan Donald Trump tërhoqi Uashingtonin nga marrëveshja në vitin 2018 dhe rivendosi sanksione të plota.
Marrëveshja përfshin një klauzolë "kthimi" që u mundëson nënshkruesve të rivendosin sanksione të OKB-së ndaj Iranit nëse verifikohet se ai po shkel marrëveshjen.
Muajin e kaluar, E3 dhe BE mbajtën gjithashtu bisedime bërthamore me Iranin në Istanbul.