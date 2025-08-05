Ministri i Jashtëm italian dhe Zv/kryeministri Antonio Tajani tha të martën se do të ishte “një gabim serioz (për Izraelin) të pushtojë Gazën”, pavarësisht “përgjegjësive të mëdha” të Hamasit.
Pushtimi që Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është gati t’i japë urdhër ushtrisë për ta kryer, nuk do të ishte “përgjigja e duhur,” tha Tajani për gazetarët jashtë Dhomës së Deputetëve.
“Jemi të gatshëm për sanksione të reja kundër kolonistëve të dhunshëm. Jo më bombardime, jo më invazione”, u shpreh ai.
Tajani gjithashtu deklaroi se Hamasi duhet të lirojë pengjet që ka mbajtur në Gaza që nga 7 tetori 2023, por bëri thirrje që Izraeli të mos bjerë në “kurthin” e Hamasit.
“Duhet të punojmë për paqe”, theksoi ministri.
Ministri italian nënvizoi më tej rrezikun e vdekjeve, numri i të cilëve sa vjen e rritet, duke thënë: “Kjo është e papranueshme.”