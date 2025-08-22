BOTA
2 minuta leximi
OBSh-ja: Këtë vit në Gaza nga kequshqyerja kanë vdekur mbi 206 persona
"Mbi gjysmë milioni njerëz përballen me kushte katastrofike të karakterizuara nga uria, varfëria dhe vdekja", tha përfaqësuesi i OBSh-së, Rik Peeperkorn.
OBSh-ja: Këtë vit në Gaza nga kequshqyerja kanë vdekur mbi 206 persona
OBSh-ja: Këtë vit në Gaza nga kequshqyerja kanë vdekur mbi 206 persona / AA
15 orë më parë

Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh) në Palestinë, Rik Peeperkorn, tha se 206 persona vdiqën nga efektet e kequshqyerjes vetëm në vitin 2025, të cilët janë konfirmuar nga OBSh-ja.

Në konferencën për media të Zyrës së OKB-së në Gjenevë, Peeperkorn tha se raporti i organizatës mbikëqyrëse e mbështetur nga OKB-ja, Klasifikimi i Fazës së Sigurisë Ushqimore të Integruar (IPC) konfirmoi zi buke në qytetin e Gazës që nga 15 gushti.

 "Mbi gjysmë milioni njerëz përballen me kushte katastrofike të karakterizuara nga uria, varfëria dhe vdekja. 

Kjo është hera e parë që një zi buke është konfirmuar zyrtarisht në rajonin e Lindjes së Mesme", tha ai.

Sipas tij, parashikohet që kequshqyerja akute në Gaza të vazhdojë të përkeqësohet me shpejtësi.

 "Siç është verifikuar nga OBSh-ja, 206 persona kanë vdekur nga efektet e kequshqyerjes në vitin 2025. 

Që nga qershori 2026, sipas analizës së IPC-së, të paktën 132 mijë fëmijë nën moshën 5-vjeç janë në rrezik të vdesin nga kequshqyerja akute.

Të sugjeruara

 Ky numër është dyfishuar krahasuar me vlerësimet e IPC-së të raportuara në maj 2025", thekson Peeperkorn.

Ai bën të ditur se situata do të përkeqësohet me shpejtësi kur uria të godasë pjesë të tjera të Rripit të Gazës. "Kjo është një krizë e shkaktuar nga njeriu dhe duhet të përmbyset. Tani është koha për të vepruar, pa vonesë ose justifikime", shtoi përfaqësuesi i OBSh-së.

Peeperkorn potencoi nevojën për armëpushim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm në Gaza dhe për qasje të papenguar në ndihmë masive për të gjithë banorët e Gazës.

Raporti i IPC-së

Në raportin e fundit të IPC-së thuhet se "Që nga 15 gushti 2025, uria në qytetin e Gazës (niveli 5 i IPC, i njohur si niveli katastrofik) u konfirmua nga prova të arsyeshme. Pas 22 muajsh të konfliktit brutal, mbi gjysmë milioni njerëz në Rripin e Gazës përballen me kushte katastrofike të karakterizuara nga uria, varfëria dhe vdekja".

Gjithashtu, në raport theksohet se kjo uri pritet të përhapet në të gjithë Rripin e Gazës.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us