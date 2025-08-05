BOTA
2 minuta leximi
Kryeministri australian flet me Abbasin mes presionit për njohjen e Palestinës
Kjo ishte biseda e parë e Anthony Albanese me Presidentin palestinez Mahmoud Abbas që prej fillimit të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza.
Kryeministri australian flet me Abbasin mes presionit për njohjen e Palestinës / AA
5 Gusht 2025

Kryeministri australian Anthony Albanese bisedoi në telefon me Presidentin palestinez Mahmoud Abbas, mes presionit në rritje për të njohur një shtet palestinez, raportoi ABC News të martën.

Kjo ishte biseda e parë e Albanese me Abbas që prej se Izraeli nisi luftën e tij gjenocidale në Gaza.

Gjatë bisedës, kryeministri australian përsëriti angazhimin e vendit të tij për një zgjidhje me dy shtete, por nuk dha një afat kohor.

Presidenti Abbas, nga ana e tij, i kërkoi Albanese që Australia mund të luajë një "rol të rëndësishëm" në arritjen e paqes duke njohur Palestinën.

Australia nuk e njeh Palestinën, por aleatët e saj, përfshirë Francën, Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar, së fundmi kanë premtuar se do ta njohin zyrtarisht një shtet të pavarur palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator.

Lëvizja e Parisit dhe Otavës ka shkaktuar një reagim të fortë në Uashington, DC.

Më herët të hënën, kur u pyet nëse ShBA-ja do të hakmerrej nëse Australia njeh një shtet palestinez, Albanese tha se Australia është një "shtet sovran."

"Ne jemi një shtet sovran. Australia i merr vetë vendimet e saj si një shtet sovran", tha Albanese.

Ndërkohë, Ministrja e Jashtme australiane Penny Wong paralajmëroi të martën se “nuk do të mbetet asgjë nga Palestina” nëse nuk jepet së shpejti njohja.

"Ekziston rreziku që të mos mbetet më asgjë nga Palestina për të njohur, nëse komuniteti ndërkombëtar nuk vepron për të krijuar një rrugë drejt një zgjidhjeje me dy shtete," tha ajo për Radio National të ABC-së.


