Gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë evidentuar 64 vatra zjarri, nga të cilat 24 mbeten ende aktive.
Ministria e Mbrojtjes njoftoi se mbi 10.000 forca të emergjencave, nën koordinimin e Agjencisë së Mbrojtjes Civile, janë angazhuar në terren dhe situata po shkon drejt stabilizimit.
Operacioni i gjerë kundër zjarreve ka vijuar pa ndërprerje gjatë natës, me qëllim kufizimin e flakëve pranë zonave të banuara dhe parqeve kombëtare në të gjithë vendin. Nga ajri po veprojnë tre helikopterë në Gramsh dhe dy në Delvinë. Situata më problematike mbetet në qarkun Vlorë, në bashkitë Delvinë dhe Finiq.
Në Delvinë, zjarri i depërtuar nga Syri i Kaltër ka përfshirë fshatrat Pecë, Sirakat dhe Kardhikaq, duke arritur pranë kurorës së bashkisë. Flakët u shtrinë nga Vllahati drejt Kakodhiqit, duke djegur pesë shtëpi, katër prej të cilave të pabanuara. Në operacione janë pozicionuar 36 zjarrfikës me pesë mjete, 120 trupa të FA-së, forca të FNSh-së, Delta, Shqiponjat, policia vendore dhe bashkiake, si dhe shtatë autobote uji. Po ndërhyhet për lokalizimin e zjarrit edhe nga ajri me helikopterë çek dhe sllovak në fshatin Vllahat.
Në Finiq, vazhdon zjarri që ka prekur zonën nga Syri i Kaltër deri në pllajën e malit të Gjerë dhe Sopotit. Në Bistricë, vatra po mbahet nën monitorim, ndërsa në Parkun e Rëzomës, mbi tunelin e Skërficës, terreni i vështirë pengon ndërhyrjen direkte.
Në qarkun Elbasan, në bashkinë Gramsh, zjarri ka marrë përmasa të mëdha në Kullollas dhe njësinë Skënderbegas, duke përfshirë disa fshatra dhe shkaktuar një viktimë dhe dëme në banesa. Ndërhyrja po bëhet edhe nga ajri. Në Mukaj dhe Sojnik, zjarri vazhdon në sipërfaqe me shkurre dhe ferra, me forcat vendore dhe FA në terren.
Në qarkun Gjirokastër, bashkia Tepelenë, në Hormovë, rreziku për banesat është shmangur, por puna për shuarjen e flakëve vazhdon. Në Turan, flakët u përhapën drejt Lekelit dhe Koderit, duke djegur dy stalla dhe kafshë. Në terren kanë operuar forca zjarrfikëse, policore, bashkiake, vullnetare dhe ushtarake, si dhe helikopterë çek dhe sllovak.
Në qarkun Shkodër, bashkia Fushë Arrëz, Xeth, vatra po digjet në një zonë me pisha. Janë angazhuar forca të shumta nga FA-së, MZSh-së, policia dhe shërbimi pyjor. Situata është më e qetë, por puna për izolimin e flakëve vazhdon.
Në qarkun Tiranë, në malin e Bërzhitës dhe fshatin Durishtë, zjarri mbahet nën kontroll me ndërhyrje nga ajri dhe toka. Në zonën Arbanë (Damjan e Isufaj), flakët morën përmasa të mëdha dhe u ndërhy me helikopter kroat. Në Ferraj dhe Zall-Herr, vatrat po mbahen nën monitorim, ndërsa në Kryevidh të Rrogozhinës janë djegur rreth 100 ha dhe dy shtëpi të pabanuara.
Në qarkun Dibër, në malin me Gropa, Biz të Martaneshit, zjarri vazhdon në zonë të mbrojtur, larg banesave. Në Ternovë, operacioni vazhdon me forca vendore dhe të FA-së.
Në qarkun Korçë, bashkia Kolonjë, Gërmenj, zjarri në pyjet me pisha zhvillohet në terren të vështirë, me shpërthime municionesh në perimetrin e flakëve. Ndërhyrja direkte është e vështirë dhe po mbahet nën mbikëqyrje.
Ndërkohë, ndërhyrjet vazhdojnë edhe në vatrat që nuk paraqesin rrezik për banesat apo kafshët.
Sipas të dhënave meteorologjike, vendi pritet të përballet me temperatura të larta dhe erëra të forta gjatë mesditës, duke rritur rrezikun e riaktivizimit dhe përhapjes së vatrave ekzistuese, si dhe krijimin e zjarreve të reja. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr dhe të raportojnë menjëherë çdo vatër të re.