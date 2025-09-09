TÜRKİYE
Türkiye mund Poloninë me rezultat 91-77, shkon në gjysmëfinalet e kampionatit EuroBasket
Kombëtarja turke avancoi në gjysmëfinale për herë të parë pas 24 vitesh dhe në gjysmëfinale do të përballet me fituesin e duelit Lituani - Greqi, të planifikuar për 12 shtator.
Türkiye mund Poloninë me rezultat 91-77, shkon në gjysmëfinalet e kampionatit EuroBasket / AA
9 Shtator 2025

Türkiye është kualifikuar në gjysmëfinalet e kampionatit FIBA EuroBasket 2025 pasi mposhti Poloninë 91-77 në çerekfinale, raporton Anadolu.

Kombëtarja turke avancoi në gjysmëfinale për herë të parë pas 24 vitesh dhe në gjysmëfinale do të përballet me fituesin e duelit Lituani - Greqi, të planifikuar për 12 shtator.

Në çerekun e parë, Polonia shënoi me gjuajtje treshe nga këndet, ndërsa kombëtarja turke ishte efektive nën kosh me aksione të organizuara. Çereku i parë ishte i ekuilibruar dhe përfundoi në barazim 19-19.

Türkiye e nisi çerekun e dytë me një seri 5-0 dhe me kontributet në shënim nga Alperen Sengun, Cedi Osman dhe Kenan Sipahi, e zgjeroi epërsinë në shifra dyshifrore në minutën e 17-të (36-26). Türkiye vazhdoi të thellojë diferencën në minutat e mbetura dhe shkoi në pushim me epërsi 46-32.

Türkiye e mbajti ritmin edhe në çerekun e tretë, duke e çuar diferencën në 21 pikë në minutën e 27-të (61-40). Duke ruajtur kontrollin e lojës, skuadra hyri në çerekun e fundit me avantazh 65-50.

Megjithëse Polonia e ngushtoi diferencën në shifra njëshifrore (78-70) në çerekun e fundit, Türkiye mbeti e qetë dhe e fitoi ndeshjen 91-77, duke u kualifikuar në gjysmëfinale.

Sengun regjistroi një “triple-double” me 19 pikë, 12 kërcime dhe 10 asistime, duke u bërë lojtari i pestë në historinë e turneut që arrin këtë sukses. Sehmus Hazer dhe Shane Larkin kontribuan secili me nga 13 pikë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
