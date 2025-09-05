Legjenda e Argjentinës dhe ish-lojtari i Barcelonës, Lionel Messi, ka shkaktuar reagime të forta në futboll duke sugjeruar se nuk ka gjasa të jetë në Kupën e Botës 2026. Shumë e kishin marrë si të mirëqenë që 38-vjeçari do të ishte i pranishëm në turneun në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë nëse do të luante ende futboll, por ylli i Inter Miamit ka sugjeruar ndryshe.
Messi luajti si titullar dhe 90 minuta në Buenos Aires të enjten në mbrëmje, në atë që ishte ndeshja e tij e fundit zyrtare në shtëpi. Ai e shënoi këtë rast me dy gola kundër Venezuelës në një fitore 3-0 , me Argjentinën që tashmë e kishte garantuar vendin e parë në kualifikueset e Amerikës së Jugut.
“Nuk mendoj se do të luaj në një tjetër Kupë Bote”, komentoi Messi pas ndeshjes, siç citohet nga Diario AS . “Përfundimi më logjik është se nuk do të jem, por ja ku jemi. Kam shpresë dhe entuziazëm. Por është ditë pas dite, ndeshje pas ndeshjeje.”
Messi ka qenë vazhdimisht jashtë loje me Inter Miamin këtë sezon, me lëndime që po pengojnë progresin e tij.
"Këtë vit patëm shumë ndeshje, shumë sekuenca ndeshjesh. Për fat të mirë, arrita të luaja tre radhazi; është thjesht ditë pas dite, duke ndjerë ndjesitë. Është e qartë se sot ishte e fundit me pikë në lojë këtu, por ditë pas dite përpiqem të ndihem mirë dhe, mbi të gjitha, të jem i sinqertë me veten. Nëse ndihem mirë, e shijoj. Nëse ndihem keq, do të preferoja të mos isha këtu."
Këtë sezon në Shtetet e Bashkuara, Messi ka arritur të shënojë 27 gola dhe të japë 11 asiste në 34 paraqitje për Inter Miamin, duke humbur tetë ndeshje për shkak të një dëmtimi. Megjithatë, gjendja e tij fizike është vënë gjithnjë e më shumë në dyshim.
“Të përfundoj në këtë mënyrë këtu është ajo që kam ëndërruar”, theksoi Messi.
Rasti përfaqësonte atë që Messi e pa si një fund të lumtur për futbollin ndërkombëtar për të në Argjentinë.
“Shumë gjëra ndodhën dhe të jem në gjendje të përfundoj në këtë mënyrë këtu ishte ajo që gjithmonë kam ëndërruar. Të jem në gjendje të festoj me njerëzit e mi. Për shumë vite kam marrë shumë dashuri në Barcelonë dhe ëndrra ime ishte ta kem atë edhe këtu, në vendin tim, me njerëzit e mi. Për shumë vite, u thanë shumë gjëra, por unë kam mbetur me të gjitha gjërat e mira që bëmë. Kam mbetur me grupin që u përpoq dhe dështoi të fitonte, por pastaj gjithçka që përjetuam ishte e bukur.”, deklaroi në fund Leo Messi.
