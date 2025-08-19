Një tjetër gazetar palestinez është vrarë nga të shtënat e ushtrisë izraelite në Gaza, duke e çuar në 239 numrin e të vrarëve që nga tetori 2023, thanë autoritetet lokale të martën.
Islami Al-Koumi, një gazetar që punonte me disa media, humbi jetën të hënën mbrëma kur avionët luftarakë izraelitë bombarduan shtëpinë e tij në lagjen Sabra të qytetit të Gazës, raportuan mediat lokale.
Zyra e Medias e Qeverisë së Gazës tha se kjo viktimë e re e çoi në 239 numrin e gazetarëve palestinezë të vrarë në luftën izraelite në Gaza që nga tetori 2023.
Zyra e dënoi “vrasjen sistematike nga Izraeli të gazetarëve palestinezë në Gaza” dhe u bëri thirrje institucioneve të të drejtave të njeriut dhe mediave që të “dënojnë këto krime sistematike kundër gazetarëve të Gazës.”
Izraeli ka vrarë më shumë se 62.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.