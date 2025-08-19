LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Ushtria izraelite vret edhe një gazetar palestinez në Gaza, numri i viktimave rritet në 239
Islami Al-Koumi humbi jetën nga një sulm izraelit ndaj shtëpisë së tij në qytetin e Gazës të hënën vonë, raportojnë mediat lokale.
Ushtria izraelite vret edhe një gazetar palestinez në Gaza, numri i viktimave rritet në 239
Ushtria izraelite vret edhe një gazetar palestinez në Gaza, numri i viktimave rritet në 239 / Reuters
21 orë më parë

Një tjetër gazetar palestinez është vrarë nga të shtënat e ushtrisë izraelite në Gaza, duke e çuar në 239 numrin e të vrarëve që nga tetori 2023, thanë autoritetet lokale të martën.

Islami Al-Koumi, një gazetar që punonte me disa media, humbi jetën të hënën mbrëma kur avionët luftarakë izraelitë bombarduan shtëpinë e tij në lagjen Sabra të qytetit të Gazës, raportuan mediat lokale.

Zyra e Medias e Qeverisë së Gazës tha se kjo viktimë e re e çoi në 239 numrin e gazetarëve palestinezë të vrarë në luftën izraelite në Gaza që nga tetori 2023.

Zyra e dënoi “vrasjen sistematike nga Izraeli të gazetarëve palestinezë në Gaza” dhe u bëri thirrje institucioneve të të drejtave të njeriut dhe mediave që të “dënojnë këto krime sistematike kundër gazetarëve të Gazës.”

Të sugjeruara

Izraeli ka vrarë më shumë se 62.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us