Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka vizituar Kievin dhe ka premtuar pjesëmarrjen e ShBA-së dhe NATO-s në disa "garanci të sigurisë" për Ukrainën, të cilat pretendohet se përfshijnë përforcimin e forcave të armatosura ukrainase.
Duke folur në konferencën për media në Kiev, së bashku me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, Rutte tha se këto garanci të sigurisë do të shërbenin vetëm si një "vijë e dytë e mbrojtjes".
"Garancitë e forta të sigurisë janë thelbësore dhe si ShBA-ja ashtu edhe NATO-ja do të përfshihen në ofrimin e tyre", tha Rutte. Ai theksoi se fokusi kryesor mbetet në përforcimin e ushtrisë ukrainase pas përfundimit të konfliktit të vazhdueshëm me Rusinë.
Së fundmi, presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje të fuqishme për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë. Ai zhvilloi disa raunde bisedimesh me të dyja palët, përfshirë një samit në Alaskë me presidentin rus Vlladimir Putin si dhe njoftoi përgatitjet për një takim midis presidentëve Zelenskyy dhe Putin.