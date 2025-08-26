Siria dënoi të martën sulmet e fundit izraelite në territorin e saj, duke theksuar të drejtën për ta mbrojtur tokën dhe popullin me të gjitha mjetet e garantuara nga e drejta ndërkombëtare.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Sirisë tha se një person u vra nga bombardimet izraelite në fshatin Tranja në jugperëndim të Sirisë, duke dënuar “fushatat e arrestimeve ndaj civilëve në qytetin Suwayseh dhe vendosjen e tyre të paligjshme në malin Hermon (Jabal al-Sheikh) dhe në zonën e tamponit”.
“Këto praktika agresive përbëjnë një shkelje flagrante të Kartës së OKB-së, të së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutave përkatëse të Këshillit të Sigurimit, si dhe përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për paqen dhe sigurinë në rajon”, thuhet në deklaratë.
Ministria i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të OKB-së, që “të ndërmarrë veprime urgjente për t’u dhënë fund këtyre shkeljeve të vazhdueshme”.
Gjatë muajit gusht, ushtria izraelite ka kryer katër inkursione në provincën Quneitra në jugperëndim të Sirisë, më i fundit të martën herët në mëngjes, gjatë të cilit një person u vra.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024, Izraeli e zgjeroi okupimin e tij në Lartësitë Golan të Sirisë duke marrë zonën e çmilitarizuar të tamponit, një veprim që shkelte Marrëveshjen e Ç’angazhimit të vitit 1974 me Sirinë.