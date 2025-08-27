Më shumë se 100 organizata amerikane të besimit, të drejtave të njeriut dhe të drejtave civile i kanë bërë thirrje sekretarit të Shtetit Marco Rubio të ndërhyjë për lirimin e një shtetasi palestinezo-amerikan 16-vjeçar të burgosur nga Izraeli, sipas një letre të publikuar të martën.
Koalicioni, që përfshin American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace Action, Council on American-Islamic Relations (CAIR), CODEPINK dhe familjen e Aysenur Ezgi Eygi, një amerikano-turke 26-vjeçare e vrarë nga forcat izraelite vitin e kaluar, ka kërkuar veprim urgjent për të siguruar lirimin e Mohammad Zaher Ibrahim, i lindur në Florida.
Adoleshenti mbahet nga ushtria izraelite që nga shkurti, pasi u arrestua gjatë një udhëtimi familjar në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Grupet thanë se Ibrahim po mbahet në burgun Ofer “pa gjyq”, ku ka humbur mbi 30 kilogramë dhe ka kontraktuar zgjebe në kushte që i përshkruan si “abuzive dhe të pasanitare”.
Avokatët dhe familja e tij thonë se atij i është mohuar kujdesi mjekësor, ushqimi i mjaftueshëm dhe çdo kontakt me prindërit e tij.
“Mohammed është një fëmijë amerikan me një komunitet në Florida që kujdeset thellë për të. Është përgjegjësi e qeverisë amerikane të mbrojë të gjithë fëmijët amerikanë, përfshirë palestinezo-amerikanët”, thuhet në letër.
“Ne kërkojmë që Departamenti i Shtetit të punojë për të siguruar lirimin e menjëhershëm të Mohammed Ibrahim nga burgu izraelit dhe të mbrojë qytetarët amerikanë, veçanërisht fëmijët”, shtohet më tej.
Babai i Ibrahim, Zaher, i tha javën e kaluar mediave amerikane Zeteo News se djali i tij u mor nga shtëpia e familjes në Silwad nga ushtarë izraelitë të armatosur rëndë në mes të natës. Djali mbushi 16 vjeç pas hekurave.
Organizatat thanë se ndalimi i tij shkel Konventën e Katërt të Gjenevës, e cila ndalon transferimin e individëve nga territori i pushtuar në territorin e një fuqie pushtuese.
Ushtria izraelite nuk ka komentuar menjëherë për rastin. Departamenti i Shtetit ende nuk i është përgjigjur letrës së koalicionit.