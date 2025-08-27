Gjashtë pjesëtarë të ushtrisë siriane u vranë të martën nga sulmet me dronë izraelitë pranë qytetit al-Kiswah, në jug të Damaskut, raportoi televizioni shtetëror Al-Ikhbariya.
Sipas transmetuesit, dronët izraelitë kishin në shënjestër pozicionet e ushtrisë siriane në rrethinat e Damaskut.
Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assad dhjetorin e kaluar, Izraeli ka kryer qindra sulme që kanë shënjestruar baza dhe asete ushtarake në mbarë Sirinë, përfshirë avionë luftarakë, sisteme raketore dhe instalime të mbrojtjes ajrore, sipas raporteve.
Izraeli gjithashtu e ka zgjeruar pushtimin e tij në Lartësitë e Golanit duke marrë nën kontroll zonën neutrale të demilitarizuar, një veprim që ka shkelur marrëveshjen e vitit 1974 për shkëputje me Sirinë.
Assadi, udhëheqës i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.
Një administratë e re tranzitore, e udhëhequr nga presidenti Ahmed al-Sharaa, u formua në janar.