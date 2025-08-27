LINDJA E MESME
1 minuta leximi
Gjashtë ushtarë sirianë u vranë nga sulmet me dronë izraelitë pranë Damaskut
Televizioni shtetëror sirian raporton se dronët izraelitë goditën pozicionet e ushtrisë pranë qytetit al-Kiswah.
Gjashtë ushtarë sirianë u vranë nga sulmet me dronë izraelitë pranë Damaskut
Gjashtë ushtarë sirianë u vranë nga sulmet me dronë izraelitë pranë Damaskut / AA
27 Gusht 2025

Gjashtë pjesëtarë të ushtrisë siriane u vranë të martën nga sulmet me dronë izraelitë pranë qytetit al-Kiswah, në jug të Damaskut, raportoi televizioni shtetëror Al-Ikhbariya.

Sipas transmetuesit, dronët izraelitë kishin në shënjestër pozicionet e ushtrisë siriane në rrethinat e Damaskut.

Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assad dhjetorin e kaluar, Izraeli ka kryer qindra sulme që kanë shënjestruar baza dhe asete ushtarake në mbarë Sirinë, përfshirë avionë luftarakë, sisteme raketore dhe instalime të mbrojtjes ajrore, sipas raporteve.

Izraeli gjithashtu e ka zgjeruar pushtimin e tij në Lartësitë e Golanit duke marrë nën kontroll zonën neutrale të demilitarizuar, një veprim që ka shkelur marrëveshjen e vitit 1974 për shkëputje me Sirinë.

Të sugjeruara

Assadi, udhëheqës i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Një administratë e re tranzitore, e udhëhequr nga presidenti Ahmed al-Sharaa, u formua në janar.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us