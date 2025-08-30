RAJONI
1 minuta leximi
Vazhdon lirimi i hapësirave publike në Shqipëri
Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se po hartohet edhe Rregullorja Kombëtare në të cilën do të përcaktohen me ligj hapësirat që mund të shfrytëzojë biznesi.
30 Gusht 2025

Autoritetet shqiptare vijojnë lirimin e hapësirave publike, një nismë që i paraprin vizionit të qeverisë për Rilindjen Urbane.

Kryeministri i vendit Edi Rama ndau sot pamje nga lirimi i hapësirave publike në kryeqytet, ndërhyrje që synojnë të rrisin cilësinë e jetës komunitare dhe përmasën e gjelbër të qyteteve.

”Nuk është aksion, është kthesë deri në fund”, shkruan Rama, krahas pamjeve të çmontimit të strukturave të vendosura në shkelje nga subjektet private.

Lirimi i hapësirave publike nga subjektet që kanë zaptuar trotuaret dhe ambientet e dedikuara për komunitetin dhe qytetarët, vazhdon në gjithë vendin prej muajit korrik.

Në këtë kuadër, Rama ka paralajmëruar se po hartohet edhe Rregullorja Kombëtare në të cilën do të përcaktohen me ligj hapësirat që mund të shfrytëzojë biznesi.

Lirimi i hapësirave publike është i domosdoshëm për rritjen e cilësisë së shërbimeve, por edhe funksionalitetit të çdo biznesi dhe sipërmarrjeje në përputhje me standardet kombëtare të mikpritjes dhe shërbimit jo vetëm në zonat turistike, por në çdo cep të Shqipërisë.

Ky aksion ka nisur në fillim të muajit korrik dhe do të vijojë të jetë në fokus të angazhimit të pushtetit vendor dhe qendror në mbrojtje të cilësisë së jetës në komunitet.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
