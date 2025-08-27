Ministri i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prevot, ka paraqitur sot një memorandum që parasheh dhjetë masa të mundshme kundër Izraelit, përfshirë sanksione, kufizime në transitin e armëve dhe njohjen e shpejtë të shtetësisë palestineze.
Dokumenti prej 25 faqesh, i parë nga mediat lokale, iu dorëzua kabinetit qeveritar dhe thekson detyrimet ndërkombëtare të Belgjikës sipas Konventës së Gjenocidit.
"Kjo do të thotë që të gjitha mjetet në dispozicionin tonë duhet të përdoren për ta parandaluar gjenocidin", ka thënë Prevot, sipas agjencisë belge të lajmeve VRT.
Masat e propozuara përfshijnë një ndalim importi të mallrave dhe shërbimeve nga vendbanimet kolone izraelite në territoret e pushtuara palestineze, sanksione kundër kolonëve të paligjshëm izraelitë dhe organizatave të kolonëve, dhe një ndalim hyrjeje për zyrtarët e lartë izraelitë, përfshirë ministrin e Mbrojtjes, Israel Katz.
Memorandumi gjithashtu sugjeron veprime kundër shtetasve belgë që banojnë në vendbanime të paligjshme, përfshirë ndërprerjen e shërbimeve konsullore për rreth 800 belgë dhe mohimin e vizave afatgjata.
Prevot ka propozuar më tej që prokurorët të ndjekin çështje kundër belgëve të përfshirë në shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar humanitar ose në terrorizëm në Izrael dhe territoret e pushtuara. Ai ka bërë thirrje për ashpërsimin e ligjeve për t’i bllokuar fluturimet e avionëve që transportojnë armë në Izrael.
Edhe pse Belgjika nuk furnizon drejtpërdrejt me armë ushtrinë izraelite, rastet e kaluara, përfshirë dërgesat e municioneve dhe pjesëve të avionëve F-35 përmes Aeroportit të Liezhit, kanë nxitur shqyrtime. Një dekret mbretëror që ndalon fluturime të tilla po përgatitet në koordinim me ministrin e Lëvizshmërisë Jean-Luc Crucke.
Prevot ka kërkuar uljen e varësisë ushtarake të Belgjikës nga Izraeli duke u dhënë fund kontratave për pajisje, pjesë rezervë dhe mirëmbajtje. Ai ka vënë në dukje se që nga fillimi i luftës në Gaza, ushtria belge ka blerë 100 tonë municione nga një firmë izraelite.
Kryediplomati belg gjithashtu ka kërkuar njohjen e menjëhershme të Palestinës.
"Njohja është urgjentisht e nevojshme sot. Ta presësh 'momentin e duhur' dhe që 'të gjitha kushtet të përmbushen' për një njohje të tillë është e pamjaftueshme", ka shkruar ai.
Franca dhe Mbretëria e Bashkuar pritet ta njohin Palestinën muajin tjetër. Prevot ka paralajmëruar se dështimi i Belgjikës për të vepruar në hapa të shpejtë mund ta dëmtojë pozicionin e saj diplomatik dhe ekonomik.