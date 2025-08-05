LUFTA NË GAZA
“Qëllimi është të sigurojmë që fondi të mos jetë i investuar në kompani që kontribuojnë në pushtimin e paligjshëm të Bregut Perëndimor dhe në luftën në Gaza që bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare”, tha ministri norvegjez i Financave.
5 Gusht 2025

Ministri norvegjez i Financave tha të martën se, për shkak të përkeqësimit të zhvillimeve në Palestinë, ai do të kërkojë një rishqyrtim të ri të investimeve të fondit sovran norvegjez në kompanitë izraelite.

“Në dritën e kësaj situate (në Gaza) dhe përkeqësimit të situatës në Gaza dhe Bregun Perëndimor, unë do t’i kërkoj sot Bankës së Norvegjisë (banka qendrore e vendit) dhe Këshillit të Etikës që të kryejnë një rishikim të ri të investimeve të fondit në kompanitë izraelite dhe të punës së bankës për menaxhim të përgjegjshëm”, tha Jens Stoltenberg.

Ministri theksoi se qëllimi i këtij rishikimi është të sigurojë që Fondi Norvegjez i Pensioneve Shtetërore Global, i njohur edhe si Fondi i Naftës, të mos ketë lidhje financiare me kompani që mund të jenë bashkëfajtore në shkeljet e së drejtës ndërkombëtare, raportoi NRK.

“Qëllimi është të sigurohet që fondi të mos jetë i investuar në kompani që kontribuojnë në pushtimin e paligjshëm të Bregut Perëndimor dhe në luftën në Gaza, e cila bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare”, shtoi ai.

Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka zhvilluar një ofensivë të ashpër ndaj Gazës që nga 7 tetori 2023, duke vrarë gati 61.000 palestinezë, gati gjysma prej tyre gra dhe fëmijë. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë ekstreme.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
