LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Izraeli insiston në marrëveshjen që përfshin lirimin e të gjitha pengjeve në Gaza
Zyrtari izraelit mbron idenë se politika e Izraelit është "konsistente dhe e pandryshuar" dhe ka deklaruar se qeveria e Tel Avivit insiston në marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Izraeli insiston në marrëveshjen që përfshin lirimin e të gjitha pengjeve në Gaza
Izraeli insiston në marrëveshjen që përfshin lirimin e të gjitha pengjeve në Gaza / AA
18 orë më parë

Përgjigjja fillestare e Izraelit ndaj propozimit të Egjiptit dhe Katarit për armëpushim dhe shkëmbimin e pengjeve në Gaza thuhet se ishte marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta siguronte lirimin e të gjitha pengjeve.

Kanali televiziv shtetëror izraelit KAN, në lajmin e tij të cilin e bazon mbi një zyrtar të zyrës së kryeministrit, thekson se një ditë pasi Hamasi pranoi një propozim të ri nga vendet ndërmjetësuese lidhur me një armëpushim dhe shkëmbimin e pengjeve në Gaza, përgjigjja e parë e qeverisë së Tel Avivit është një marrëveshje gjithëpërfshirëse për shkëmbimin e pengjeve.

Zyrtari izraelit mbron idenë se politika e Izraelit është "konsistente dhe e pandryshuar" dhe ka deklaruar se qeveria e Tel Avivit insiston në marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta siguronte lirimin e të gjithë 50 pengjeve izraelite, në përputhje me parimet e përcaktuara për t'u dhënë fund sulmeve në Rripin e Gazës.

"Ne jemi në fazën përfundimtare të vendimmarrjes për Hamasin. Nuk do të lëmë pas asnjë të burgosur", tha zyrtari në fjalë. Një zyrtar izraelit i cili ka folur më parë për mediat lokale ka thënë se përgjigjja e Hamasit ndaj propozimit për armëpushim dhe shkëmbim të pengjeve në Gaza i ishte përcjellë qeverisë së Tel Avivit nga ndërmjetësit.

Dy zyrtarë izraelitë që folën për mediat izraelite thanë se kryeministri Benjamin Netanyahu pritet të zhvillojë takime për të shqyrtuar propozimin e armëpushimit të paraqitur nga ndërmjetësit, i cili parashikon lirimin gradual të pengjeve izraelite.

Hamasi njoftoi pranimin e propozimit për armëpushim

Të sugjeruara

Hamasi njoftoi pranimin e propozimit të paraqitur nga Egjipti dhe Katari për armëpushim dhe shkëmbim të pengjeve në Gaza.

Deklarata tregon se propozimi i ri për armëpushim dhe shkëmbim të pengjeve i paraqitur nga Kajro dhe Doha është pranuar, ndërsa përfshin thëniet se "Hamasi dhe fraksionet e tjera palestineze përcollën pranimin e tyre të propozimit të paraqitur dje nga ndërmjetësit, Egjipti dhe Katari".

Mediat egjiptiane raportuan se propozimi i ri përfshin armëpushim të përkohshëm 60-ditor si dhe "marrëveshje gjithëpërfshirëse për t'i dhënë fund luftës". Propozimi thuhet se përfshin "rivendosjen e forcave izraelite në zonat kufitare" për të lehtësuar hyrjen e lehtë të ndihmës humanitare në Rripin e Gazës.

Në media u raportua se gjatë procesit të armëpushimit parashikohet të lirohen një pjesë e të burgosurve palestinezë në këmbim të lirimit të 10 të burgosurve izraelitë të mbijetuar në Gaza dhe kthimin e trupave të 18 të tjerëve.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us