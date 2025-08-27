Udhëheqësit e grupeve të negociatave nga Rusia dhe Ukraina vazhdojnë komunikimin, por aktualisht nuk ka data të reja të caktuara për raundin e ardhshëm të bisedimeve, tha të mërkurën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.
Rusia mbetet e përkushtuar për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë përmes mjeteve politike dhe diplomatike, por kjo varet nga gatishmëria e dy palëve, tha Peskov në një konferencë për shtyp në Moskë.
“Udhëheqësit e grupeve të negociatave po mbajnë kontakt, megjithatë, nuk mund të specifikojmë një afat të saktë për raundin e ardhshëm të bisedimeve”, shtoi ai.
Peskov tha se çështja e garancive të sigurisë është thelbësore për adresimin e konfliktit ukrainas, edhe pse diskutimet publike mbi këtë çështje mund ta dëmtojnë efektivitetin e përgjithshëm.
“Sigurisht, kjo temë është një nga më të rëndësishmet brenda përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje. Ajo shfaqet vazhdimisht në axhendën e konsultimeve në vazhdim. Por, nuk dëshirojmë të angazhohemi tani në diskutim publik mbi këtë temë. E konsiderojmë kundërproduktive për arritjen e rezultateve të përgjithshme”, theksoi ai.
Duke komentuar deklaratat e presidentit bjellorus Alexander Lukashenko për sulme të mundshme ndaj ndërtesave administrative në Kiev duke përdorur sistemin më të ri rus Oreshnik, Peskov tha se presidenti Vlladimir Putin gjithmonë “mban një qëndrim të përgjegjshëm,” duke siguruar që forcat ruse synojnë vetëm objektiva ushtarake.
“Presidenti Putin vazhdimisht mban një qëndrim vendimtar, të menduar dhe të përgjegjshëm. Forcat tona të armatosura godasin ekskluzivisht objektiva ushtarake dhe pseudoushtarake. Ky qëndrim presidencial padyshim do të vazhdojë dhe nuk do të ndryshojë”, tha ai.
Pyetur për një mundësi ngritjeje të nivelit të ekipeve të negociatave midis Rusisë dhe Ukrainës, zëdhënësi tha se kontaktet në nivel të lartë ose shumë të lartë kërkojnë përgatitje të kujdesshme për të dhënë rezultate.
“Kjo punë vazhdon, dhe ne besojmë se duhet të vazhdojë. Sepse çdo kontakt shtesë në nivele më të larta, siç kemi theksuar disa herë, kërkon përgatitje të duhur që këto ndërveprime të jenë frytdhënëse”, tha ai.
Peskov më pas vlerësoi përpjekjet e ShBA-së për zgjidhjen e konfliktit, duke thënë se Rusia e vlerëson shumë përpjekjen paqësore të presidentit amerikan Donald Trump për ta përfunduar atë dhe shprehu shpresën se ai do të vazhdojë këto përpjekje, pasi janë “shumë të rëndësishme.”