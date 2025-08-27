Shkencëtarët kanë përcaktuar se 28.000 njerëz vdesin çdo vit për shkak të shpyllëzimit.
Hulumtuesit nga Universiteti i Leeds në Britani studiuan efektet e shpyllëzimit në rajonet tropikale mbi shëndetin e njeriut.
Hulumtuesit zbuluan se shpyllëzimi në pyjet tropikale të Amazonës, Kongos dhe Azisë Juglindore zvogëlon sasinë e reshjeve, rrit temperaturat e të nxehtit dhe ngushton zonat e hijes.
Gjithashtu, hulumtuesit përcaktuan se 345 milionë njerëz janë ekspozuar ndaj nxehtësisë ekstreme midis viteve 2001 dhe 2020 për shkak të shpyllëzimit në pyjet tropikale, dhe se si pasojë e kësaj ngrohjeje të shkaktuar nga kjo situatë, 28.000 persona kanë humbur jetën çdo vit nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë.
Hulumtuesit vunë re se Azia Juglindore ka shkallën më të lartë të vdekjeve të lidhura me nxehtësinë, e ndjekur nga rajonet tropikale të Afrikës dhe Amerikës.
Rezultatet e studimit u botuan në revistën "Nature Climate Change".