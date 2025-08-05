Presidenti Donald Trump tha të martën se ShBA-ja dhe Kina po ngushtojnë me shpejtësi hendekun drejt një marrëveshjeje tregtare që do t’i shihte dy ekonomitë më të mëdha në botë të reduktonin ndjeshëm tarifat e importit ndaj njëra-tjetrës.
“Jemi shumë afër një marrëveshjeje. Po shkojmë shumë mirë me Kinën,” tha ai gjatë një interviste për rrjetin televiziv CNBC. “Mendoj se do të arrijmë një marrëveshje të mirë. Nuk është imperative, por mendoj se do të bëjmë një marrëveshje të mirë.”
Presidenti amerikan vazhdoi të minimizojë sugjerimet se ai po kërkon me ngulm një takim me presidentin kinez Xi Jinping, duke thënë se ndonëse ka “një marrëdhënie shumë të mirë” me Xi-n, ai nuk po kërkon në mënyrë aktive një takim. Një takim i tillë mund të ndodhë “shumë gjasë para fundit të vitit,” por vetëm nëse finalizohet një marrëveshje tregtare, tha ai.
“Nëse nuk arrijmë një marrëveshje, nuk do të kemi takim. Dua të them, cili është qëllimi i takimit nëse nuk do të arrijmë një marrëveshje?”, pyeti retorikisht Trump.
Trump më 2 prill shpalli tarifa të gjera për vendet anembanë botës dhe më pas vendosi një normë bazë 10 për qind që do të aplikohej për vendet gjatë zhvillimit të negociatave individuale. Presidenti vendosi afatin 1 gusht që vendet të arrijnë marrëveshje me ekipin e tij negociues ose të përballen me tarifa më të larta importi.
Ai veçmas i dha Kinës afat deri më 12 gusht për të arritur një marrëveshje me administratën e tij ose për t’u përballur me tarifa mbi 80%. Përfaqësuesi i Tregtisë së ShBA-së, Jamieson Greer, sugjeroi të dielën se afati mund të mos jetë i prerë, me kohëzgjatjen “ende në diskutim.”
“Kjo është ajo që po diskutohet tani,” tha ai. “Do të thoja se bisedat tona me kinezët kanë qenë shumë pozitive. Kemi diskutime në nivel stafi, në nivelin tim. Presidenti Xi dhe Presidenti Trump kanë pasur biseda.”