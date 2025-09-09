Akuariumi i Antalyas, i cili thuhet se është akuariumi i dytë më i madh në Evropë dhe i pesti më i madh në botë, me një prani prej 28 mijë peshqish me shtimin e specieve të reja është destinacion popullor për turistët e huaj që kërkojnë si argëtim ashtu edhe eksplorim të jetës nënujore.
I vendosur në një sipërfaqe prej 30 dynymë, 70 metra nga plazhi Konyaaltı, Akuariumi i Antalyas (Antalya Aquarium) me një sipërfaqe të brendshme prej 15 mijë metrash katrorë, është shtëpia e një game të larmishme krijesash nga Oqeani Indian dhe Deti i Kuq, nga oqeanet Atlantik dhe Paqësor e deri te Mesdheu dhe Amazona.
Në akuariumin në të cilin zhvillohen koncepte të reja çdo vit, janë shtuar edhe 6.150 peshq të rinj.
Vizitorët kanë mundësinë të shohin jetën nënujore në akuariumin në të cilin ndodhen 28 mijë peshq që përfaqësojnë mbi 40 specie nga piranjat dhe peshkaqenët gjigandë e deri te peshqit rreze dhe ngjalat.
Që nga hapja e tij në vitin 2012, akuariumi është vizituar nga miliona njerëz dhe pret mesatarisht 3.000 vizitorë çdo ditë.
Vizitorët e akuariumit, interesi i të cilëve është në rritje çdo vit, kanë mundësinë të luajnë me topa dëbore në "Botën e Borës" çdo stinë, të shohin figura dylli të personazheve të famshme në Muzeun e Skulpturave prej Dylli "Face2Face", të shkojnë në kinema 4D dhe të shohin nga afër një larmi të gjerë kafshësh në Parkun e Jetës së Egër.
Koordinatori i përgjithshëm i Akuariumit të Antalyas, Ufuk Gezgin tha për Anadolu se me rritjen e numrit të peshqve, numri i peshqve në akuarium është rritur në 28 mijë, duke u ofruar mysafirëve një botë shumë të pasur nënujore.
Ai theksoi se mysafirët mund të shijojnë akuariumin gjatë gjithë ditës. "Gjatë muajit gusht ne mirëpritëm mbi 3.000 vizitorë çdo ditë. Gjatë gjithë vitit, kjo ndryshon në varësi të sezonit, me 2.500-3.000 vizitorë që mbërrijnë çdo ditë. Ne vizitohemi nga afërsisht 100 mijë vizitorë çdo muaj. 60 për qind e vizitorëve janë turistë të huaj. Të huajt e duan dhe kanë dëshirë ta shohin këtë vend", tha Gezgin.