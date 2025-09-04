BOTA
2 minuta leximi
Aksident me varkë në Nigeri, të paktën 60 të vdekur
Mbi 100 pasagjerë ishin në bord kur mjeti u përplas me një trung të zhytur peme dhe u përmbys në shtetin Niger.
Aksident me varkë në Nigeri, të paktën 60 të vdekur
Aksident me varkë në Nigeri, të paktën 60 të vdekur / Reuters
4 Shtator 2025

Të paktën 60 persona kanë humbur jetën pasi një varkë që transportonte më shumë se 100 pasagjerë u përmbys në shtetin nigerian Niger, thanë zyrtarët lokalë.

Mjeti u nis nga Tungan Sule, në distriktin Malale, të martën në mëngjes, me destinacion qytetin Dugga për një vizitë ngushëllimi, kur u përplas me një trung të zhytur pranë komunitetit Gausawa në zonën administrative lokale të Borgut.

“Bilanci i të vdekurve nga aksidenti me varkë është rritur në 60,” tha për agjencinë Reuters Abdullahi Baba Ara, kryetar i Borgu LGA.

“Dhjetë persona janë në gjendje të rëndë dhe shumë të tjerë vazhdojnë të kërkohen.”

Aksidenti ndodhi rreth orës 11:00 sipas kohës lokale (10:00 GMT).

Sa’adu Inuwa Muhammad, kryetari i distriktit Shagumi, tha se mbërriti në vendngjarje pak pas tragjedisë.

“Varka transportonte më shumë se 100 persona. Arritëm të nxirrnim 31 kufoma nga lumi. Edhe varka u gjet dhe u nxor,” tha ai, duke shtuar se gratë dhe fëmijët përbënin shumicën e viktimave.

Të sugjeruara

Katër prej tyre u varrosën të martën sipas riteve islame.

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave të Shtetit Niger (NSEMA) tha se zhytës lokalë dhe ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet.

Ajo konfirmoi 29 të vdekur, 50 të shpëtuar dhe dy persona ende të zhdukur, por pranoi se numri i viktimave po rritet teksa nxirren trupa të tjerë.

Agjencia tha se varka ishte e mbingarkuar dhe u përplas me një trung, gjë që shkaktoi përmbysjen.

Aksidentet me varka janë të shpeshta në Nigeri, veçanërisht gjatë sezonit të shirave, për shkak të mosrespektimit të rregullave të sigurisë, tejmbushjes së mjeteve dhe përdorimit të anijeve të amortizuara.

Vitet e fundit, qindra persona kanë humbur jetën në incidente të ngjashme në ujërat e brendshme.

Autoritetet thanë se një hetim do të shqyrtojë respektimin e rregullave të sigurisë dhe nëse operatorët kishin shpërfillur paralajmërimet për nivelet e ujit në atë zonë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us