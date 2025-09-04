Të paktën 60 persona kanë humbur jetën pasi një varkë që transportonte më shumë se 100 pasagjerë u përmbys në shtetin nigerian Niger, thanë zyrtarët lokalë.
Mjeti u nis nga Tungan Sule, në distriktin Malale, të martën në mëngjes, me destinacion qytetin Dugga për një vizitë ngushëllimi, kur u përplas me një trung të zhytur pranë komunitetit Gausawa në zonën administrative lokale të Borgut.
“Bilanci i të vdekurve nga aksidenti me varkë është rritur në 60,” tha për agjencinë Reuters Abdullahi Baba Ara, kryetar i Borgu LGA.
“Dhjetë persona janë në gjendje të rëndë dhe shumë të tjerë vazhdojnë të kërkohen.”
Aksidenti ndodhi rreth orës 11:00 sipas kohës lokale (10:00 GMT).
Sa’adu Inuwa Muhammad, kryetari i distriktit Shagumi, tha se mbërriti në vendngjarje pak pas tragjedisë.
“Varka transportonte më shumë se 100 persona. Arritëm të nxirrnim 31 kufoma nga lumi. Edhe varka u gjet dhe u nxor,” tha ai, duke shtuar se gratë dhe fëmijët përbënin shumicën e viktimave.
Katër prej tyre u varrosën të martën sipas riteve islame.
Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave të Shtetit Niger (NSEMA) tha se zhytës lokalë dhe ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet.
Ajo konfirmoi 29 të vdekur, 50 të shpëtuar dhe dy persona ende të zhdukur, por pranoi se numri i viktimave po rritet teksa nxirren trupa të tjerë.
Agjencia tha se varka ishte e mbingarkuar dhe u përplas me një trung, gjë që shkaktoi përmbysjen.
Aksidentet me varka janë të shpeshta në Nigeri, veçanërisht gjatë sezonit të shirave, për shkak të mosrespektimit të rregullave të sigurisë, tejmbushjes së mjeteve dhe përdorimit të anijeve të amortizuara.
Vitet e fundit, qindra persona kanë humbur jetën në incidente të ngjashme në ujërat e brendshme.
Autoritetet thanë se një hetim do të shqyrtojë respektimin e rregullave të sigurisë dhe nëse operatorët kishin shpërfillur paralajmërimet për nivelet e ujit në atë zonë.