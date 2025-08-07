SIKKERHED
Vejbombe dræber to politibetjente i det nordvestlige Pakistan
Angrebet sker, mens Pakistan forbereder en militæroperation i Bajur og kæmper med en fornyet bølge af vold med tilknytning til TTP langs den afghanske grænse.
Demonstranter i Karachi protesterer mod militant vold og kræver fred. / Reuters
15 timer siden

En kraftig vejsidebombe ramte onsdag et politikøretøj i et tidligere tilholdssted for det pakistanske Taliban i det nordvestlige Pakistan ved grænsen til Afghanistan. Mindst to betjente blev dræbt og 14 andre såret, de fleste forbipasserende, oplyser embedsmænd.

Angrebet fandt sted i byen Wana i Sydwaziristan, et distrikt i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, ifølge den lokale politichef Adam Khan.

Terrorrelateret vold er steget markant i de seneste uger og har kostet adskillige sikkerhedsfolk livet.

Samtidig forbereder Pakistan en militæroperation i Bajur, endnu et nordvestligt distrikt. Tidligere operationer i området har tvunget tusindvis af civile på flugt.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet på politiet, men mistanken vil sandsynligvis rette sig mod det pakistanske Taliban, eller Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Gruppen angriber jævnligt sikkerhedsstyrker og civile i regionen.

TTP har arbejdet tæt sammen med det afghanske Taliban, som vendte tilbage til magten i nabolandet Afghanistan i august 2021 efter USA og NATO’s tilbagetrækning fra to årtiers krig.

Siden da har mange TTP-krigere og ledere søgt tilflugt i Afghanistan, og nogle lever åbent under Talibans styre – en udvikling, der har styrket gruppen i Pakistan.

