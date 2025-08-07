En kraftig vejsidebombe ramte onsdag et politikøretøj i et tidligere tilholdssted for det pakistanske Taliban i det nordvestlige Pakistan ved grænsen til Afghanistan. Mindst to betjente blev dræbt og 14 andre såret, de fleste forbipasserende, oplyser embedsmænd.

Angrebet fandt sted i byen Wana i Sydwaziristan, et distrikt i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, ifølge den lokale politichef Adam Khan.

Terrorrelateret vold er steget markant i de seneste uger og har kostet adskillige sikkerhedsfolk livet.

Samtidig forbereder Pakistan en militæroperation i Bajur, endnu et nordvestligt distrikt. Tidligere operationer i området har tvunget tusindvis af civile på flugt.