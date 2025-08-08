Pakistan har suspenderet mobildatatjenester i tre uger i den sydvestlige provins Balochistan i et forsøg på at blokere kommunikationen mellem terrorister bag en stigning i nylige angreb, oplyser en embedsmand og regeringen.

"Tjenesten er blevet suspenderet, fordi separatisterne bruger den til koordinering og informationsdeling," sagde Shahid Rind, en talsmand for provinsregeringen, fredag.

I en ordre onsdag meddelte regeringen, at tjenesterne ville være suspenderet indtil udgangen af måneden på grund af lov- og ordenssituationen i provinsen.

Embedsmænd oplyste, at der er 8,5 millioner mobilabonnenter i Balochistan, Pakistans største provins målt på areal, som grænser op til Afghanistan og Iran. Provinsen er dog tyndt befolket med kun 15 millioner indbyggere ud af en national befolkning på 240 millioner.

Separatister, der kræver en større andel af provinsernes ressourcer, har intensiveret angrebene i de seneste måneder, især mod Pakistans militær, som har iværksat en efterretningsbaseret operation mod dem.

Nyheden følger Pakistans forbud mod vejtransport til Iran i slutningen af sidste måned med henvisning til sikkerhedstrusler.