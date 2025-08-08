Pakistan har suspenderet mobildatatjenester i tre uger i den sydvestlige provins Balochistan i et forsøg på at blokere kommunikationen mellem terrorister bag en stigning i nylige angreb, oplyser en embedsmand og regeringen.
"Tjenesten er blevet suspenderet, fordi separatisterne bruger den til koordinering og informationsdeling," sagde Shahid Rind, en talsmand for provinsregeringen, fredag.
I en ordre onsdag meddelte regeringen, at tjenesterne ville være suspenderet indtil udgangen af måneden på grund af lov- og ordenssituationen i provinsen.
Embedsmænd oplyste, at der er 8,5 millioner mobilabonnenter i Balochistan, Pakistans største provins målt på areal, som grænser op til Afghanistan og Iran. Provinsen er dog tyndt befolket med kun 15 millioner indbyggere ud af en national befolkning på 240 millioner.
Separatister, der kræver en større andel af provinsernes ressourcer, har intensiveret angrebene i de seneste måneder, især mod Pakistans militær, som har iværksat en efterretningsbaseret operation mod dem.
Nyheden følger Pakistans forbud mod vejtransport til Iran i slutningen af sidste måned med henvisning til sikkerhedstrusler.
En årtier lang oprørskamp
Oprøret fra separatisterne, der anklager Pakistans regering for at fratage dem deres andel af regionale ressourcer, har plaget provinsen i årtier. De angriber primært det pakistanske militær eller kinesiske statsborgere og deres interesser, men er for nylig begyndt at rette angreb mod højtstående militærofficerer.
Militæret oplyste, at en officer og to soldater blev dræbt i en vejsidebombe udløst af separatisterne tirsdag. Angrebet, der var rettet mod et køretøj, blev påtaget af Baloch Liberation Army (BLA), en udpeget terrorgruppe og den stærkeste af områdets oprørsgrupper, som også har taget ansvaret for flere angreb på højtstående officerer i de seneste uger.
Regionen er hjemsted for Gwadar-havnen, bygget af Beijing som en del af en investering på 65 milliarder dollars i Belt and Road Initiative (BRI) i Pakistan, der er designet til at udvide Kinas globale rækkevidde.
Islamabad anklager ærkerivalen Indien for at finansiere og støtte separatisterne i et forsøg på at skabe ustabilitet, mens Pakistan søger internationale investeringer i regionen, en anklage som New Delhi afviser.
I marts sprængte BLA en jernbaneskinne og tog mere end 400 togpassagerer som gidsler i et angreb, der dræbte 31, herunder 23 soldater.