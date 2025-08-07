Den indiske delstat Assam, der grænser op til Bangladesh, vil udstede våbentilladelser til “indfødte” borgere, oplyser delstatsminister Himanta Biswa Sarma. Det har vakt bekymring blandt delstatens muslimske befolkning.

Sarma har tidligere advaret om, at den assamesisktalende befolkning “står over for trusler fra Bangladesh og endda i deres egne landsbyer”.

Assam, der ligger i det nordøstlige Indien og har omkring 31 millioner indbyggere, er præget af dybe etniske, sproglige og religiøse skel. Delstaten har været ramt af flere blodige konflikter gennem de seneste årtier.

Ifølge Indiens seneste folketælling fra 2011 udgør muslimer omkring 35 procent af Assams befolkning – de fleste er bengalitalende – mens størstedelen af resten er hinduer.

Onsdag annoncerede Sarma en ny hjemmeside, hvor “indfødte personer, der oplever en trussel mod deres liv og bor i følsomme områder”, kan ansøge om våbentilladelse.

Indien har normalt meget stram våbenkontrol, og beslutningen er blevet mødt med skarp kritik. Mange ser det som ren symbolpolitik.

“Det her vil føre til bandevold og personlige hævnopgør”, skrev oppositionspolitikeren Gaurav Gogoi på det sociale medie X. “Det er ikke ledelse – det er et farligt skridt mod lovløshed”.

Sarma er medlem af premierminister Narendra Modis parti BJP (Bharatiya Janata Party).