BUSINESS & TEKNOLOGI
1 minut læsning
Musk: xAI vil sagsøge Apple for uretfærdig behandling af apps
Elon Musk hævder, at Apple blokerer AI-konkurrenter fra topplaceringer i App Store og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor hans apps er udelukket trods høje globale rangeringer.
Tesla-chefen stillede spørgsmålstegn ved, om Apple "spiller politik" med rangeringen og synligheden af AI-apps. / Reuters
14 timer siden

Techmilliardæren Elon Musk har anklaget Apple for at overtræde konkurrenceloven ved angiveligt at gøre det umuligt for andre kunstige intelligens-virksomheder end OpenAI at opnå førstepladsen i App Stores rangliste. Han kaldte det en “utvetydig overtrædelse af konkurrencereglerne”.

“xAI vil straks indlede en retssag”, skrev Musk mandag i et opslag på X.

xAI, Apple og OpenAI har ikke umiddelbart reageret på Reuters’ forespørgsler om en kommentar.

Tidligere på dagen satte Tesla-chefen Musk spørgsmålstegn ved, hvordan iPhone-producenten fremhæver apps i App Store.

“Hey @Apple App Store, hvorfor nægter I at placere hverken X eller Grok i jeres ‘Must Have’-sektion, når X er verdens mest downloadede nyhedsapp, og Grok er nummer 5 blandt alle apps? Er det politisk spil?”, skrev han i et andet opslag på det sociale medie.

