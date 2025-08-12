Techmilliardæren Elon Musk har anklaget Apple for at overtræde konkurrenceloven ved angiveligt at gøre det umuligt for andre kunstige intelligens-virksomheder end OpenAI at opnå førstepladsen i App Stores rangliste. Han kaldte det en “utvetydig overtrædelse af konkurrencereglerne”.

“xAI vil straks indlede en retssag”, skrev Musk mandag i et opslag på X.