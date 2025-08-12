Techmilliardæren Elon Musk har anklaget Apple for at overtræde konkurrenceloven ved angiveligt at gøre det umuligt for andre kunstige intelligens-virksomheder end OpenAI at opnå førstepladsen i App Stores rangliste. Han kaldte det en “utvetydig overtrædelse af konkurrencereglerne”.
“xAI vil straks indlede en retssag”, skrev Musk mandag i et opslag på X.
xAI, Apple og OpenAI har ikke umiddelbart reageret på Reuters’ forespørgsler om en kommentar.
Tidligere på dagen satte Tesla-chefen Musk spørgsmålstegn ved, hvordan iPhone-producenten fremhæver apps i App Store.
“Hey @Apple App Store, hvorfor nægter I at placere hverken X eller Grok i jeres ‘Must Have’-sektion, når X er verdens mest downloadede nyhedsapp, og Grok er nummer 5 blandt alle apps? Er det politisk spil?”, skrev han i et andet opslag på det sociale medie.