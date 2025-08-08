USA's tidligere præsident Donald Trump har krævet, at Intels administrerende direktør, Lip-Bu Tan, træder tilbage "øjeblikkeligt" på grund af påståede forbindelser til kinesiske virksomheder med militære relationer.
"Intels CEO er stærkt INKOMPATIBEL og skal træde tilbage, øjeblikkeligt," skrev Trump på Truth Social torsdag.
"Der er ingen anden løsning på dette problem," tilføjede han.
Trumps krav kommer i kølvandet på bekymringer om Tans rapporterede investeringer i kinesiske halvledervirksomheder, som angiveligt har forbindelser til det kinesiske kommunistparti og Folkets Befrielseshær.
Republikanske senator Tom Cotton rejste lignende bekymringer i et brev til Intels bestyrelse onsdag, hvor han stillede spørgsmålstegn ved Tans evne til at opfylde forpligtelser under amerikanske regeringsprogrammer som CHIPS-loven, i lyset af hans forbindelser til Kina.
Cotton påpegede, at Tan, der blev Intels CEO i marts, kontrollerer dusinvis af kinesiske virksomheder og har andele i hundredevis af kinesiske avancerede produktions- og chipfirmaer, hvoraf mindst otte angiveligt har militære forbindelser.
Før han kom til Intel, ledede Tan Cadence Design Systems, som for nylig erklærede sig skyldig i ulovligt salg af amerikanske teknologier underlagt eksportkontrol til enheder med forbindelse til det kinesiske militær, ifølge senatorens brev.
Intel har endnu ikke reageret på Trumps udtalelse, men aktierne i den amerikanske chipgigant faldt efter præsidentens kommentarer.