USA's tidligere præsident Donald Trump har krævet, at Intels administrerende direktør, Lip-Bu Tan, træder tilbage "øjeblikkeligt" på grund af påståede forbindelser til kinesiske virksomheder med militære relationer.

"Intels CEO er stærkt INKOMPATIBEL og skal træde tilbage, øjeblikkeligt," skrev Trump på Truth Social torsdag.

"Der er ingen anden løsning på dette problem," tilføjede han.

Trumps krav kommer i kølvandet på bekymringer om Tans rapporterede investeringer i kinesiske halvledervirksomheder, som angiveligt har forbindelser til det kinesiske kommunistparti og Folkets Befrielseshær.