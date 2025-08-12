Norges suveræne formuefond – som med sine 2 billioner dollar er verdens største formuefond – har oplyst, at den vil opsige alle kontrakter med kapitalforvaltere, som håndterer fondens israelske investeringer, og at den har reduceret dele af sin portefølje i landet som følge af situationen i Gaza og på den besatte Vestbred.

Beslutningen følger en hastegennemgang, som blev iværksat i sidste uge efter rapporter om, at fonden havde opbygget en ejerandel i en israelsk virksomhed, der producerer jetmotorer og leverer tjenester til det israelske forsvar, herunder vedligeholdelse af kampfly.

Fonden, der er en del af Norges centralbank, og som pr. 30. juni havde investeringer i 61 israelske selskaber, har inden for de seneste dage solgt sig ud af 11 af disse, oplyste fonden i en pressemeddelelse mandag.