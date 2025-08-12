BUSINESS & TEKNOLOGI
Norges formuefond på 2 billioner dollar sælger israelske investeringer
Efter en gennemgang af sine forbindelser til det israelske militær har Norges suveræne formuefond inden for de seneste dage solgt sig ud af 11 israelske selskaber.
“Vi har nu fuldstændigt solgt os ud af disse investeringer”, lyder det fra fonden. / Reuters
11 timer siden

Norges suveræne formuefond – som med sine 2 billioner dollar er verdens største formuefond – har oplyst, at den vil opsige alle kontrakter med kapitalforvaltere, som håndterer fondens israelske investeringer, og at den har reduceret dele af sin portefølje i landet som følge af situationen i Gaza og på den besatte Vestbred.

Beslutningen følger en hastegennemgang, som blev iværksat i sidste uge efter rapporter om, at fonden havde opbygget en ejerandel i en israelsk virksomhed, der producerer jetmotorer og leverer tjenester til det israelske forsvar, herunder vedligeholdelse af kampfly.

Fonden, der er en del af Norges centralbank, og som pr. 30. juni havde investeringer i 61 israelske selskaber, har inden for de seneste dage solgt sig ud af 11 af disse, oplyste fonden i en pressemeddelelse mandag.

“Vi har nu fuldstændigt solgt os ud af disse investeringer”, lyder det fra fonden, som samtidig understreger, at den fortsat gennemgår israelske selskaber med henblik på eventuelle yderligere frasalg.

I juni afviste det norske parlament et forslag om, at fonden skulle sælge sig ud af alle selskaber med aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder.

