Dødstallet efter sammenstødet mellem en bus med afghanske migranter på vej fra Iran og to andre køretøjer i det vestlige Afghanistan er nu steget til 76.
Det oplyser en lokal embedsmand onsdag.
“76 borgere mistede livet i ulykken, og tre andre blev alvorligt såret”, udtalte Herats provinsregerings talsmand, Mohammad Yousuf Saeedi, i en erklæring.
Bussen transporterede afghanere, der havde kurs fra Iran mod hovedstaden Kabul, tilføjede Saeedi til AFP tirsdag.
Ifølge FN’s migrationsagentur er mindst 1,5 millioner mennesker siden årets begyndelse vendt tilbage til Afghanistan fra Iran og Pakistan, som begge har søgt at presse migranter ud efter årtiers ophold.
Det statslige nyhedsbureau Bakhtar beskrev tirsdag ulykken som en af de dødeligste i landet i nyere tid.
Trafikulykker er hyppige i Afghanistan og tilskrives bl.a. krigsskadede veje og hensynsløs kørsel på motorvejene.
I december sidste år kostede to busulykker på en motorvej gennem det centrale Afghanistan, hvor en tankvogn og en lastbil var involveret, mindst 52 mennesker livet.