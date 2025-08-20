Ifølge FN’s migrationsagentur er mindst 1,5 millioner mennesker siden årets begyndelse vendt tilbage til Afghanistan fra Iran og Pakistan, som begge har søgt at presse migranter ud efter årtiers ophold.

Det statslige nyhedsbureau Bakhtar beskrev tirsdag ulykken som en af de dødeligste i landet i nyere tid.

Trafikulykker er hyppige i Afghanistan og tilskrives bl.a. krigsskadede veje og hensynsløs kørsel på motorvejene.

I december sidste år kostede to busulykker på en motorvej gennem det centrale Afghanistan, hvor en tankvogn og en lastbil var involveret, mindst 52 mennesker livet.