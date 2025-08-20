SIKKERHED
1 minut læsning
Dødstal fra busulykke i Afghanistan stiger til 76
Det statslige nyhedsbureau Bakhtar beskrev tirsdag ulykken som en af de dødeligste i landet i nyere tid.
Dødstal fra busulykke i Afghanistan stiger til 76
Trafikulykker er hyppige i Afghanistan og tilskrives bl.a. krigsskadede veje og hensynsløs kørsel på motorvejene. / AFP
20. august 2025

Dødstallet efter sammenstødet mellem en bus med afghanske migranter på vej fra Iran og to andre køretøjer i det vestlige Afghanistan er nu steget til 76.

Det oplyser en lokal embedsmand onsdag.

“76 borgere mistede livet i ulykken, og tre andre blev alvorligt såret”, udtalte Herats provinsregerings talsmand, Mohammad Yousuf Saeedi, i en erklæring.

Bussen transporterede afghanere, der havde kurs fra Iran mod hovedstaden Kabul, tilføjede Saeedi til AFP tirsdag.

Anbefalet

Ifølge FN’s migrationsagentur er mindst 1,5 millioner mennesker siden årets begyndelse vendt tilbage til Afghanistan fra Iran og Pakistan, som begge har søgt at presse migranter ud efter årtiers ophold.

Det statslige nyhedsbureau Bakhtar beskrev tirsdag ulykken som en af de dødeligste i landet i nyere tid.

Trafikulykker er hyppige i Afghanistan og tilskrives bl.a. krigsskadede veje og hensynsløs kørsel på motorvejene.

I december sidste år kostede to busulykker på en motorvej gennem det centrale Afghanistan, hvor en tankvogn og en lastbil var involveret, mindst 52 mennesker livet.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us