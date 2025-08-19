Højtstående forsvarsfolk fra Tyskland og Danmark har besøgt Grønland for at drøfte trilateralt samarbejde omkring den regionale sikkerhed.
Det er ifølge AA.
Besøget fandt sted mandag og bestod af Danmarks forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, Tysklands viceforsvarsminister, dr. Nils Schmid og Grønlands Naalakkersuisog for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt.
Under det diplomatiske ophold besøgte ministrene tyske og danske militærskibe, der i øjeblikket holder til i havnen i Nuuk.
I en udtalelse til pressen kommenterede dr. Schmid behovet for regionalt samarbejde og bekræftede samtidig Tysklands engagement i dette henseende.
”I dag ligger to af vores skibe, TRITON og BERLIN, sammen i havnen i Nuuk. Det understreger, at vi sammen omsætter ord til handling”, lyder det fra den tyske viceforsvarsminister.
“Jeg er særligt glad for, at kunne tale med repræsentanter for den grønlandske regering i dag, i anledning af den tyske flådes besøg, om, hvordan vi yderligere kan udvide vores samarbejde om sikkerhedsspørgsmål her i Nordatlanten”, tilføjede han.
Danmarks forsvarsminister understregede, at arktisk sikkerhed fortsat er en høj prioritet for den danske regering.
“Det tyske besøg i Grønland er endnu et bevis på europæisk sammenhold i Arktis og Nordatlanten, og jeg ser frem til at drøfte mulighederne for at styrke forsvarssamarbejdet mellem Grønland, Danmark og Tyskland yderligere”, lød det fra Poulsen.
Grønlands udenrigsminister udtrykte et ønske om tættere samarbejde med Danmark og Tyskland og så “frem til at drøfte Grønlands position” med de to “kollegaer”.