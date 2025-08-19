Højtstående forsvarsfolk fra Tyskland og Danmark har besøgt Grønland for at drøfte trilateralt samarbejde omkring den regionale sikkerhed.

Det er ifølge AA.

Besøget fandt sted mandag og bestod af Danmarks forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, Tysklands viceforsvarsminister, dr. Nils Schmid og Grønlands Naalakkersuisog for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt.

Under det diplomatiske ophold besøgte ministrene tyske og danske militærskibe, der i øjeblikket holder til i havnen i Nuuk.

I en udtalelse til pressen kommenterede dr. Schmid behovet for regionalt samarbejde og bekræftede samtidig Tysklands engagement i dette henseende.

”I dag ligger to af vores skibe, TRITON og BERLIN, sammen i havnen i Nuuk. Det understreger, at vi sammen omsætter ord til handling”, lyder det fra den tyske viceforsvarsminister.