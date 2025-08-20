Væbnede mænd dræbte mindst 30 mennesker under et angreb på en moské i det nordvestlige Nigeria tidligere på ugen.
“Banditter”, som medlemmer af kriminelle bander kaldes lokalt, angreb tirsdag en moské i byen Unguwar Mantau i Katsina-delstatens Malumfashi-distrikt, hvor en observatør-gruppe først rapporterede om 13 døde.
“Ni bedende blev dræbt på stedet, og mange andre døde i løbet af dagen. Det seneste dødstal er 32”, udtalte en indbygger ved navn Nura Musa onsdag.
Lokalpolitikeren Aminu Ibrahim fortalte tirsdag i Katsina House of Assembly, at 30 mennesker var blevet dræbt.
Banditvirksomhed
Katsinas State Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Dr. Nasir Muazu, udtalte i en erklæring, at angrebet var en gengældelse for lokalsamfundets vellykkede forsvar to dage tidligere, hvor indbyggerne i Unguwan Mantau havde lagt sig i baghold og dræbt flere af banditterne.
Samtidig har regeringen meddelt, at sikkerhedsstyrker er blevet indsat i området for at genoprette sikkerheden.
Banditvirksomhed i Nigerias nordvestlige og nordcentrale regioner udgør en alvorlig sikkerhedsudfordring. Grupperne, der er kendt for deres brutalitet, angriber landsbyer, bortfører indbyggere mod løsepenge og plyndrer ejendom.
Som svar har præsident Bola Tinubu markeret sig med en hård linje mod banditter og terrorister i Nigeria.