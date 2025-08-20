Væbnede mænd dræbte mindst 30 mennesker under et angreb på en moské i det nordvestlige Nigeria tidligere på ugen.

“Banditter”, som medlemmer af kriminelle bander kaldes lokalt, angreb tirsdag en moské i byen Unguwar Mantau i Katsina-delstatens Malumfashi-distrikt, hvor en observatør-gruppe først rapporterede om 13 døde.

“Ni bedende blev dræbt på stedet, og mange andre døde i løbet af dagen. Det seneste dødstal er 32”, udtalte en indbygger ved navn Nura Musa onsdag.

Lokalpolitikeren Aminu Ibrahim fortalte tirsdag i Katsina House of Assembly, at 30 mennesker var blevet dræbt.

Banditvirksomhed