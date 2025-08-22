MELLEMØSTEN
Tyrkiet: Israels politik skaber ustabilitet i Syrien og truer regionen
"De seneste begivenheder i Sweida viser endnu engang den ødelæggende og destabiliserende karakter af Israels politik i regionen", lyder det.
"Der er lige nu behov for en vedvarende indsats for at sikre fred og stabilitet", sagde Tyrkiets FN-repræsentant til FN’s Sikkerhedsråd. / AP
19 timer siden

Tyrkiets FN-ambassadør Ahmet Yildiz siger, at Israels politik bidrager til ustabilitet i Syrien og truer den regionale sikkerhed. Han opfordrer det internationale samfund til at ophæve de resterende sanktioner mod Syrien og støtte landets suverænitet.

”Syrien er fortsat højt placeret på den internationale dagsorden. Der er lige nu behov for en vedvarende indsats for at sikre fred og stabilitet på grundlag af landets suverænitet, territoriale integritet og nationale enhed”, sagde Yildiz på et møde i FN’s Sikkerhedsråd torsdag.

Han understregede, at ”styrkelsen af den syriske administration er afgørende for at nå dette mål” og tilføjede: ”Vi må ikke lade fokus glide væk fra den centrale opgave med at genoprette stabilitet og sikkerhed i landet”.

Yildiz opfordrede til en ophævelse af de tilbageværende sanktioner, så den syriske regering kan levere ydelser til sine borgere, og fremhævede, at ”en centraliseret administration og en samlet national hær” er afgørende “for fred”.

”De seneste begivenheder i Sweida viser endnu engang den ødelæggende og destabiliserende karakter af Israels politik i regionen”, sagde han og advarede: ”Destabiliserende handlinger, der truer Syriens enhed, stabilitet og befolkningens velfærd, bør ikke tolereres”.

Han tilføjede, at ”indsatser, som underminerer Syriens suverænitet eller fremmer fragmentering, indebærer alvorlige risici for en bredere regional destabilisering”.

Volden i Sweida brød ud i midten af juli mellem beduin-stammer og drusiske fraktioner. Regeringsstyrker greb ind for at dæmpe kampene, mens Israel også blandede sig og bombede Damaskus under påskud af at beskytte det drusiske mindretal. Senere blev der annonceret en våbenhvile med amerikansk mægling.

