Tyrkiets FN-ambassadør Ahmet Yildiz siger, at Israels politik bidrager til ustabilitet i Syrien og truer den regionale sikkerhed. Han opfordrer det internationale samfund til at ophæve de resterende sanktioner mod Syrien og støtte landets suverænitet.

”Syrien er fortsat højt placeret på den internationale dagsorden. Der er lige nu behov for en vedvarende indsats for at sikre fred og stabilitet på grundlag af landets suverænitet, territoriale integritet og nationale enhed”, sagde Yildiz på et møde i FN’s Sikkerhedsråd torsdag.

Han understregede, at ”styrkelsen af den syriske administration er afgørende for at nå dette mål” og tilføjede: ”Vi må ikke lade fokus glide væk fra den centrale opgave med at genoprette stabilitet og sikkerhed i landet”.

Yildiz opfordrede til en ophævelse af de tilbageværende sanktioner, så den syriske regering kan levere ydelser til sine borgere, og fremhævede, at ”en centraliseret administration og en samlet national hær” er afgørende “for fred”.