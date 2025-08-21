EUROPA
Danmark og allierede: Ukraine må hverken begrænses militært eller i samarbejde med andre lande
”Rusland har ikke vetoret over Ukraines tilgang til EU og NATO”, lyder det i en fælleserklæring fra fem nordiske lande og Canada.
Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Ukraines forsvarsminister Rustem Umerov. (Arkivfoto) / AP
21. august 2025

Fem nordiske lande, herunder Danmark, har sammen med Canada udstedt en fælles udtalelse om fredsbestræbelserne i Ukraine-krigen, efter drøftelser i Espoo, Finland.

Ifølge AA byder de seks lande de seneste udviklinger i den diplomatiske proces velkommen – men der ikke må sættes ”begrænsninger” på Ukraines væbnede styrker eller dets samarbejdsmuligheder, lyder det.

“Rusland har ikke vetoret over Ukraines tilgang til EU og NATO. Kun Ukraine kan træffe beslutninger om sit territorium”, lyder det i udtalelsen, der blev delt tirsdag efter et møde mellem udenrigsministrene fra de seks lande.

RelateretTRT Global - Erdogan og Rutte drøfter fælles skridt mod fred i Ukraine
Ministre fra Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge og Canada understregede, at “Ukraine ikke må møde nogle begrænsninger hvad angår dets væbnede styrker eller samarbejde med andre lande”.

Udtalelsen fremhævede vigtigheden af Ukraines deltagelse i fredsprocessen, og direkte samtaler mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj blev hilst velkommen.

De seks lande gjorde det samtidig klart, at den militære støtte til Ukraine fortsat vil være en “strategisk prioritet” og at presset på Moskva vil vedblive, så længe Rusland fortsætter “sin agressionskrig mod Ukraine”.

KILDE:AA
