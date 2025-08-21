Fem nordiske lande, herunder Danmark, har sammen med Canada udstedt en fælles udtalelse om fredsbestræbelserne i Ukraine-krigen, efter drøftelser i Espoo, Finland.

Ifølge AA byder de seks lande de seneste udviklinger i den diplomatiske proces velkommen – men der ikke må sættes ”begrænsninger” på Ukraines væbnede styrker eller dets samarbejdsmuligheder, lyder det.

“Rusland har ikke vetoret over Ukraines tilgang til EU og NATO. Kun Ukraine kan træffe beslutninger om sit territorium”, lyder det i udtalelsen, der blev delt tirsdag efter et møde mellem udenrigsministrene fra de seks lande.