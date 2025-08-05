SIKKERHED
Højreekstreme Tommy Robinson anholdt efter formodet vold ved togstation i London
Robinson har en omfattende straffeattest med domme for blandt andet vold, lånesvindel, stalking, foragt for retten og forstyrrelse af den offentlige orden.
Robinson blev anholdt i forbindelse med en hændelse den 28. juli på St. Pancras International Station. / Reuters
5. august 2025

Den tidligere leder af English Defence League, Tommy Robinson, er blevet anholdt i forbindelse med et formodet overfald på en togstation i det centrale London, oplyser politiet.

Robinson, der er født Stephen Yaxley-Lennon, blev anholdt i forbindelse med en hændelse den 28. juli på St. Pancras International Station. En video, som florerede på sociale medier, viser Robinson i nærheden af en mand, der ligger på jorden.

I en udtalelse oplyste British Transport Police (BTP):

“Betjente fra BTP har her til aften (4. august) anholdt en 42-årig mand fra Bedfordshire i forbindelse med et overfald på St. Pancras station den 28. juli".

“Manden var eftersøgt til afhøring efter at have forladt landet med kurs mod Tenerife tidligt om morgenen den 29. juli efter hændelsen”, tilføjede politiet.

Han blev anholdt under mistanke om grov vold og tilbageholdes nu til yderligere afhøring, bekræfter politiet

Robinson har en omfattende straffeattest med domme for blandt andet vold, lånesvindel, stalking og forstyrrelse af den offentlige orden. I 2023 blev han idømt 18 måneders fængsel for foragt for retten, efter at have fremsat falske beskyldninger mod en syrisk flygtning online.

