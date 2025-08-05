Den tidligere leder af English Defence League, Tommy Robinson, er blevet anholdt i forbindelse med et formodet overfald på en togstation i det centrale London, oplyser politiet.

Robinson, der er født Stephen Yaxley-Lennon, blev anholdt i forbindelse med en hændelse den 28. juli på St. Pancras International Station. En video, som florerede på sociale medier, viser Robinson i nærheden af en mand, der ligger på jorden.

I en udtalelse oplyste British Transport Police (BTP):

“Betjente fra BTP har her til aften (4. august) anholdt en 42-årig mand fra Bedfordshire i forbindelse med et overfald på St. Pancras station den 28. juli".