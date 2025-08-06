DIPLOMATI
1 minut læsning
Rusland: Israelske bosættere angreb russiske diplomater i Jerusalem
Det russiske udenrigsministerium oplyser, at angrebet fandt sted i nærværelse af israelske soldater, som ikke forsøgte at gribe ind.
Rusland: Israelske bosættere angreb russiske diplomater i Jerusalem
Talskvinde for Ruslands udenrigsministerium, Maria Zakharova, siger, at ambassaden har afleveret en officiel demarche til de israelske myndigheder. / Reuters
21 timer siden

Rusland bekræfter, at en gruppe af landets diplomater blev angrebet af ulovlige israelske bosættere i de besatte palæstinensiske områder.

Ifølge udenrigsministeriet skete angrebet den 30. juli, da et russisk tjenestekøretøj – med diplomatisk nummerplade og ansatte akkrediteret af det israelske udenrigsministerium ombord – var på vej til Den Palæstinensiske Autoritet. Bilen blev angrebet i nærheden af den ulovlige israelske bosættelse Giv’at Asaf nær Jerusalem.

“Bilen fik mekaniske skader, og angrebet blev ledsaget af trusler mod de russiske diplomater”, lød det i en erklæring.

recommended

Ministeriet understreger, at det er “særligt foruroligende og uacceptabelt”, at det skete i nærværelse af israelsk militærpersonel, som “ikke engang forsøgte at forhindre de voldelige handlinger”.

“Vi betragter denne hændelse som en grov krænkelse af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961, som forpligter værtslandet til at respektere udenlandske missioners ukrænkelighed og til at behandle udenlandske diplomater med behørig respekt – herunder at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre angreb på deres person, frihed eller værdighed”, lyder det videre.

Ministeriet tilføjer, at den russiske ambassade i Tel Aviv har indgivet en formel protest til de israelske myndigheder og udtrykker håb om, at “den israelske side vil drage de passende konklusioner omkring denne situation”.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us