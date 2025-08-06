Rusland bekræfter, at en gruppe af landets diplomater blev angrebet af ulovlige israelske bosættere i de besatte palæstinensiske områder.
Ifølge udenrigsministeriet skete angrebet den 30. juli, da et russisk tjenestekøretøj – med diplomatisk nummerplade og ansatte akkrediteret af det israelske udenrigsministerium ombord – var på vej til Den Palæstinensiske Autoritet. Bilen blev angrebet i nærheden af den ulovlige israelske bosættelse Giv’at Asaf nær Jerusalem.
“Bilen fik mekaniske skader, og angrebet blev ledsaget af trusler mod de russiske diplomater”, lød det i en erklæring.
Ministeriet understreger, at det er “særligt foruroligende og uacceptabelt”, at det skete i nærværelse af israelsk militærpersonel, som “ikke engang forsøgte at forhindre de voldelige handlinger”.
“Vi betragter denne hændelse som en grov krænkelse af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961, som forpligter værtslandet til at respektere udenlandske missioners ukrænkelighed og til at behandle udenlandske diplomater med behørig respekt – herunder at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre angreb på deres person, frihed eller værdighed”, lyder det videre.
Ministeriet tilføjer, at den russiske ambassade i Tel Aviv har indgivet en formel protest til de israelske myndigheder og udtrykker håb om, at “den israelske side vil drage de passende konklusioner omkring denne situation”.