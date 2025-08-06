Rusland bekræfter, at en gruppe af landets diplomater blev angrebet af ulovlige israelske bosættere i de besatte palæstinensiske områder.

Ifølge udenrigsministeriet skete angrebet den 30. juli, da et russisk tjenestekøretøj – med diplomatisk nummerplade og ansatte akkrediteret af det israelske udenrigsministerium ombord – var på vej til Den Palæstinensiske Autoritet. Bilen blev angrebet i nærheden af den ulovlige israelske bosættelse Giv’at Asaf nær Jerusalem.

“Bilen fik mekaniske skader, og angrebet blev ledsaget af trusler mod de russiske diplomater”, lød det i en erklæring.