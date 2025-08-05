Kreml afviser, at den amerikanske præsident Donald Trumps trussel om forhøjede toldsatser mod Indien på grund af landets køb af russisk olie skulle være “legitim”.
“Vi hører mange udtalelser, som i virkeligheden er trusler – forsøg på at tvinge lande til at stoppe handlen med Rusland. Vi betragter ikke sådanne udtalelser som legitime”, sagde Kremls talsmand Dmitrij Peskov på et pressemøde tirsdag. Udtalelsen kom som svar på en erklæring fra det indiske udenrigsministerium, som blev offentliggjort efter Trumps bemærkninger i weekenden.
Peskov understregede, at suveræne nationer har ret til selv at vælge deres handelspartnere ud fra egne interesser.
Søndag skrev Trump på det sociale medie Truth Social, at han vil indføre højere told mod Indien og anklagede New Delhi for at tjene på videresalg af russisk olie.
”De er ligeglade med, hvor mange mennesker i Ukraine der bliver dræbt af den russiske krigsmaskine. Derfor vil jeg kraftigt hæve den told, Indien betaler til USA”, skrev Trump uden at præcisere omfanget eller tidspunktet for toldstigningen.
Som svar skrev talsmand for det indiske udenrigsministerium, Randhir Jaiswal, mandag, at USA oprindeligt opfordrede Indien til at importere russisk olie i begyndelsen af krigen mellem Moskva og Kiev for at bidrage til “stabilitet på det globale energimarked”.
I erklæringen kaldte det indiske ministerium USA og EU’s kritik af indiske olieimporter for “uberettiget og urimelig”.
“Som enhver anden stor økonomi vil Indien træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte sine nationale interesser og sin økonomiske sikkerhed”, lød det.