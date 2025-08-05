Kreml afviser, at den amerikanske præsident Donald Trumps trussel om forhøjede toldsatser mod Indien på grund af landets køb af russisk olie skulle være “legitim”.

“Vi hører mange udtalelser, som i virkeligheden er trusler – forsøg på at tvinge lande til at stoppe handlen med Rusland. Vi betragter ikke sådanne udtalelser som legitime”, sagde Kremls talsmand Dmitrij Peskov på et pressemøde tirsdag. Udtalelsen kom som svar på en erklæring fra det indiske udenrigsministerium, som blev offentliggjort efter Trumps bemærkninger i weekenden.

Peskov understregede, at suveræne nationer har ret til selv at vælge deres handelspartnere ud fra egne interesser.

Søndag skrev Trump på det sociale medie Truth Social, at han vil indføre højere told mod Indien og anklagede New Delhi for at tjene på videresalg af russisk olie.