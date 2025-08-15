KRIG MOD GAZA
2 minut læsning
BBC-vært afbryder lytter efter bemærkning om at være “medskyldig i folkemordet i Gaza”
Siden Israels folkemord begyndte, er der blevet afholdt adskillige protester foran BBC’s hovedkvarter i det centrale London som reaktion på mediets redaktionelle linje.
BBC-vært afbryder lytter efter bemærkning om at være “medskyldig i folkemordet i Gaza”
BBC har i længere tid været genstand for kritik for det, mange opfatter som “dobbeltstandard” i dækningen af Israels angreb på Gaza. / Reuters
15. august 2025

En vært på BBC Radio afbrød torsdag en lytter, der kritiserede både mediet og den siddende Labour-regering for deres “meddelagtighed” i det israelske folkemord i Gaza.

Under et segment på BBC Radio 2, hvor lyttere blev opfordret til at dele idéer til bryllupstaler, præsenterede værten Tina Daheely en lytter fra Manchester i North West England ved navn Mary.

Mary begyndte med at takke værten for at få lov til at være med, men fortsatte derefter:

“BBC og den britiske regering er medskyldige i det palæstinensiske folke–”.

Marys linje blev pludseligt afbrudt, før hun kunne færdiggøre ordet “folkemord”, rapporterer den skotske avis The National.

Senere sagde Daheely:

“Åh, okay, det handlede slet ikke om bryllupstaler. Vi afbrød der, for jeg har ingen idé om, hvad de ellers ville sige”.

 “Vi taler altså om bryllupstaler her”, tilføjede hun.

Anbefalet

“Systematisk partiskhed”

BBC har i længere tid været genstand for kritik for det, mange opfatter som “dobbeltstandard” i dækningen af Israels angreb på Gaza.

Siden Israels folkemord begyndte i oktober 2023, er der blevet afholdt adskillige protester foran BBC’s hovedkvarter i det centrale London som reaktion på mediets redaktionelle linje.

Ifølge en rapport fra Center for Media Monitoring (CfMM) er BBC “systematisk partisk” mod palæstinenserne i sin dækning af krigen mod Gaza.

CfMM’s analyse fra juni af over 35.000 stykker BBC-indhold viste, at israelske dødsfald fik 33 gange mere dækning per dødsfald og blev omtalt med langt mere følelsesladet sprog.

Den israelske hær har siden oktober 2023, trods internationale opfordringer om våbenhvile, ført en brutal folkemordskrig i Gaza, der har kostet over 61.700 palæstinensere livet.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og den daværende forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står desuden over for en folkemordssag ved Den Internationale Domstol for krigen mod enklaven.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us