En vært på BBC Radio afbrød torsdag en lytter, der kritiserede både mediet og den siddende Labour-regering for deres “meddelagtighed” i det israelske folkemord i Gaza.
Under et segment på BBC Radio 2, hvor lyttere blev opfordret til at dele idéer til bryllupstaler, præsenterede værten Tina Daheely en lytter fra Manchester i North West England ved navn Mary.
Mary begyndte med at takke værten for at få lov til at være med, men fortsatte derefter:
“BBC og den britiske regering er medskyldige i det palæstinensiske folke–”.
Marys linje blev pludseligt afbrudt, før hun kunne færdiggøre ordet “folkemord”, rapporterer den skotske avis The National.
Senere sagde Daheely:
“Åh, okay, det handlede slet ikke om bryllupstaler. Vi afbrød der, for jeg har ingen idé om, hvad de ellers ville sige”.
“Vi taler altså om bryllupstaler her”, tilføjede hun.
“Systematisk partiskhed”
BBC har i længere tid været genstand for kritik for det, mange opfatter som “dobbeltstandard” i dækningen af Israels angreb på Gaza.
Siden Israels folkemord begyndte i oktober 2023, er der blevet afholdt adskillige protester foran BBC’s hovedkvarter i det centrale London som reaktion på mediets redaktionelle linje.
Ifølge en rapport fra Center for Media Monitoring (CfMM) er BBC “systematisk partisk” mod palæstinenserne i sin dækning af krigen mod Gaza.
CfMM’s analyse fra juni af over 35.000 stykker BBC-indhold viste, at israelske dødsfald fik 33 gange mere dækning per dødsfald og blev omtalt med langt mere følelsesladet sprog.
Den israelske hær har siden oktober 2023, trods internationale opfordringer om våbenhvile, ført en brutal folkemordskrig i Gaza, der har kostet over 61.700 palæstinensere livet.
I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og den daværende forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.
Israel står desuden over for en folkemordssag ved Den Internationale Domstol for krigen mod enklaven.