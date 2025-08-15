En vært på BBC Radio afbrød torsdag en lytter, der kritiserede både mediet og den siddende Labour-regering for deres “meddelagtighed” i det israelske folkemord i Gaza.

Under et segment på BBC Radio 2, hvor lyttere blev opfordret til at dele idéer til bryllupstaler, præsenterede værten Tina Daheely en lytter fra Manchester i North West England ved navn Mary.

Mary begyndte med at takke værten for at få lov til at være med, men fortsatte derefter:

“BBC og den britiske regering er medskyldige i det palæstinensiske folke–”.

Marys linje blev pludseligt afbrudt, før hun kunne færdiggøre ordet “folkemord”, rapporterer den skotske avis The National.

Senere sagde Daheely:

“Åh, okay, det handlede slet ikke om bryllupstaler. Vi afbrød der, for jeg har ingen idé om, hvad de ellers ville sige”.

“Vi taler altså om bryllupstaler her”, tilføjede hun.